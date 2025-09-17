Los Tigres del Licey anunciaron este martes la contratación del lanzador derecho estadounidense Cameron Gann como refuerzo para la venidera temporada del béisbol profesional, que comenzará dentro de un mes, el 15 de octubre próximo.

Gann estará en su tercera temporada consecutiva en la pelota invernal dominicana como refuerzo.

El nativo de Texas regresa al club azul luego de haber reforzado el conjunto en la final 2023-24 donde lanzó cinco entradas de una carrera en dos presentaciones tras ser elegido desde los Leones del Escogido en el sorteo de jugadores importados.

Además, reforzó a los Tigres del Licey en la Serie del Caribe 2024 celebrada en el LoanDepot Park, estadio de los Marlins de Miami.

En temporada regular, Gann ha laborado 44 entradas con un 'whip' de 1.25, abanicando a 35 bateadores y otorgando 21 boletos en la liga invernal dominicana entre las temporadas 2023-24 y 2024-25.

El lanzador de 32 años ha tenido un mayor éxito en postemporada donde posee una efectividad de 1.62, permitiendo solo cinco carreras en 27 entradas y dos tercios con 17 boletos y 25 ponches.

