Gavin salió a la lomita del estadio Quisqueya Juan Marichal, en un partido iniciado con un retraso de más de tres horas debido a las lluvias caídas en Santo Domingo, y lanzó cinco entradas sin que le pisaran el plato y recetó cinco ponches para darle el primer triunfo a los escarlatas, quienes habían perdido sus primeros cuatro partidos de la actual temporada.

Araúz conectó un indiscutible en el cuarto episodio con el cual remolcó a Yamaico Navarro y Junior Lake con las carreras que definieron el triunfo de los Leones, quienes de paso le quitaron el invicto a las Estrellas (4-1).

Jimmy Cordero (1) completó la novena sin que le anotaran para quedarse con el salvamento por los campeones defensores de Lidom.

Los orientales, quienes promediaban 7.7 carreras anotadas por juego antes de la jornada de este lunes, no encontraron la manera de descifrar el picheo de los Leones, quienes los blanquearon.

El estadounidense Nate Antone permitió dos anotaciones en 3.1 episodios y se llevó la derrota por las Estrellas.

GIGANTES 4-7 TIGRES

Gustavo Núñez remolcó tres carreras, Cristhian Adames anotó e impulsó dos vueltas, y Yunior Severino disparó un cuadrangular para que los Tigres del Licey vinieran de atrás y vencieran a los Gigantes del Cibao.

Núñez y Adames pegaron batazos claves para coronar la reacción de los felinos, quienes anotaron tres carreras tanto en el séptimo como en el octavo episodio, para lograr el triunfo en su visita al estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís (nordeste), sede de los Gigantes.

Por su parte, Severino fletó su primer tablazo de vuelta completa en la temporada, para abrir las puertas del ataque de los azules en el encuentro.

Michael de la Cruz anotó e impulsó una carrera para sumarse al ataque de los Tigres, quienes tuvieron como lanzador ganador a Jairo Asencio (1-0), quien lanzó una entrada en blanco, mientras Jean Carlos Mejía (1) se quedó con el salvamento al completar la novena sin permitir anotaciones.

Carlos Jorge no dejó que el derecho estadounidense Cameron Gann se estableciera sobre el montículo y lo castigó con un jonrón por la banda del jardín derecho en el primer turno al bate de la ofensiva de los Gigantes, quienes también contaron con un cuadrangular del estelar receptor de Grandes Ligas, Gary Sánchez.

Enmanuel Mejía (0-1) permitió tres carreras en una entrada de labor y perdió el juego por los Gigantes.

Para este martes, los Leones visitarán a los Gigantes en el estadio Julián Javier, mientras que las Estrellas reciben a las Águilas Cibaeñas en el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís, y los Tigres jugarán con los Toros del Este en el estadio Quisqueya Juan Marichal.