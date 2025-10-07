LeBron James, estrella de Los Ángeles Lakers, anunció este lunes en sus redes sociales que este martes tomará "la decisión de todas las decisiones", sin especificar de qué se tratará, algo que ha alimentado los rumores sobre su futuro en la NBA a pocos meses de que cumpla los 41 años.

"La decisión de todas las decisiones. 7 de octubre. 12.00 EST (hora del Este). #TheSecondDecision (la segunda decisión)", fue el mensaje publicado por LeBron James.

Su publicación está acompañada por un video en el que hace un guiño a su primera "gran decisión", la que tomó en 2010 y que fue televisada por la cadena ESPN, en la que anunció su fichaje por los Miami Heat.

LeBron James, cuádruple campeón de la NBA, se prepara para arrancar la temporada número 23 de su carrera en la liga de baloncesto estadounidense. Ningún jugador ha estado tantos cursos en el mejor baloncesto del mundo.

El mensaje publicado por 'King' James alimentó aún más los rumores sobre su futuro y muchos especulan sobre si este martes anunciará su adiós al baloncesto.

Las entradas más baratas para el posible último partido de LeBron superan los 770 dólares

Las entradas más baratas para el partido Los Ángeles Lakers-Utah Jazz del domingo 12 de abril de 2026 alcanzaron un precio superior a los 770 dólares, entre los rumores de que podría ser el último de la temporada regular de LeBron James, después de que este anunciara una importante decisión para este martes. Aunque todavía no se sabe si King James anunciará la fecha de su adiós al baloncesto, en la plataforma de venta de entradas en línea VividSeats, los precios para el Lakers-Jazz pasaron en pocos minutos de estar por debajo de los 100 dólares a superar los 770. Los aficionados no quieren perderse el que podría ser un momento histórico, el último partido de LeBron en la temporada regular de la NBA, de la que es máximo anotador de siempre. Pasadas las 15:00 hora del Pacífico de este lunes (22:00 GMT), en la plataforma citada las entradas más costosas se vendían por más de 8.300 dólares.

