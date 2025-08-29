Brasil, actual subcampeona universal y bronce olímpico, se enfrentará el domingo a la selección de República Dominicana en los octavos de final del Mundial de voleibol femenino de Tailandia.

El conjunto brasileño acabó la primera fase en cabeza del grupo C con pleno de victorias sobre Grecia, Francia, la única que le arrebató dos mangas, y Puerto Rico; y República Dominicana fue segunda del F tras ganar a Colombia y México y caer ante China.

Serbia, defensora del título, se enfrentará a Países Bajos en una ronda que presenta un gran duelo norteamericano entre Estados Unidos y Canadá y uno asiático entre Tailandia y Japón, así como europeos Polonia-Bélgica, Italia-Alemania y Turquía-Eslovenia.

El choque China-Francia completará los octavos, que se jugarán entre el viernes y el lunes. El ganador se enfrentará en cuartos al que salga airoso del duelo brasileño-dominicano.

Programa de los octavos de final

. VIERNES: Países Bajos-Serbia (10.00) y Japón-Tailandia (13.30)

. SÁBADO: Italia-Alemania (10.00) y Polonia-Bélgica (13.30)

. DOMINGO: China-Francia (10.00) y Brasil-República Dominicana (13.30)

. LUNES: EEUU-Canadá (10.00) y Turquía-Eslovenia (13.30)

