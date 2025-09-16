El delantero del Barcelona Lamine Yamal, que arrastra molestias en el pubis, tampoco ha participado en el entrenamiento que ha realizado este martes el primer equipo azulgrana, por lo que su presencia en el partido de la Liga de Campeones del próximo jueves ante el Newcastle está casi descartada.

El extremo catalán, que regresó de los partidos de clasificación para el Mundial 2026 aquejado de dicha dolencia, ya se perdió el duelo liguero que su equipo ganó el pasado domingo frente al Valencia en LaLiga EA Sports (6-0).

En la previa de ese duelo, el técnico Hansi Flick aseguró que el internacional español era seria duda para disputar el encuentro de este jueves en el estadio de St. James' Park de Newcastle.

La más que posible baja de Lamine Yamal, que el club confirmará oficialmente este miércoles cuando dé la lista de convocados, se suma a las ausencias también por lesión de Marc-André ter Stegen, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Alejandro Balde.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En cambio, todo apunta a que el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong, que sufrió una pequeña lesión muscular con su selección, sí que estará a disposición de Flick para medirse al conjunto inglés después de incorporarse a los entrenamientos el pasado lunes al mismo ritmo que sus compañeros.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más