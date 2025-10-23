Raúl González Blanco, exjugador internacional del Real Madrid y ex entrenador del filial madridista, declaró este jueves que Lamine Yamal, delantero del Barcelona, está "rompiendo muchas barreras y haciendo muchas cosas dentro del terreno de juego que pocos han hecho", aunque admitió que "ahora tiene que consolidar todo eso que está haciendo".

Raúl, que disputó 741 partidos oficiales con el Real Madrid entre 1994 y 2010, analizó el clásico liguero que disputará su exequipo el próximo 26 de octubre frente al Barcelona.

"Creo que da un poco lo mismo cómo se llegue, un clásico es un partido siempre especial. Creo que el Real Madrid, al jugar en casa y estar con su afición es un poco más favorito, pero se va a encontrar un gran equipo enfrente", dijo Raúl, que destacó del equipo rival al joven Lamine Yamal, que, a sus 18 años, está marcando diferencias con el Barcelona.

"Es un gran jugador, está rompiendo muchas barreras, y dentro del terreno de juego está haciendo cosas que muy pocos han hecho. Es muy joven y ahora tiene que consolidar todo eso que está haciendo. Creo que puede ser un jugador muy importante para su club ahora mismo y también para la selección española", confesó Raúl, que participó en el Desafío Nacex, un torneo de pádel solidario a beneficio de la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar.

El exdelantero del Real Madrid fue preguntado por el belga Thibaut Courtois, dueño de la portería blanca desde 2018 y al que evitó comparar con Iker Casillas.

"Casillas es Casillas, es un mito del Real Madrid, y Courtouis lo está haciendo muy bien, está haciendo grandes cosas y el tiempo pondrá cada uno en su lugar", concluyó.

"Lamine siempre rinde cuando llega un partido grande, no tengo dudas"

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, advirtió que el delantero Lamine Yamal "siempre rinde cuando llega un partido grande" y ha remarcado que no tiene dudas de qué ofrecerá una buena versión el próximo domingo contra el Real Madrid en LaLiga EA Sports. "Lamine no tiene problemas. Ganar y marcar goles es muy importante para todos, también para él. Cuando miro al año pasado, Lamine siempre rinde cuando llega un partido grande. No tengo dudas sobre él", ha explicado el entrenador alemán tras ganar al Olympiacos (6-1) en la tercera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones. Flick ha admitido que el clásico contra el Real Madrid "siempre es un partido importante" y ha remarcado que necesitarán "el máximo nivel de todos los jugadores, no solo de Lamine" para enfrentarse a "un equipo fantástico, como se ha demostrado en este inicio de curso". Flick ha subrayado que tendrán que "estar listos para luchar" y ha reconocido que la goleada de este martes contra el Olympiacos "tiene que dar confianza" a sus futbolistas. "Estamos en una situación distinta a la de la temporada pasada, pero pienso siempre en positivo. Hemos demostrado que somos capaces de ganar en Madrid. Tenemos un buen equipo y puede que vuelvan dos jugadores", ha expuesto. MIRA TAMBIÉN Vladimir Guerrero Jr. y una Serie Mundial en el nombre del padre Wemby opaca el debut de Flagg y novato VJ derrumba la puerta de la NBA Preguntado por Fermín López, autor de un triplete, ha destacado que el andaluz "ha hecho un partido sensacional" y el primero de sus tres goles ha sido "muy importante" para "dar confianza" al equipo. "Es un jugador que lo tiene todo. Es dinámico, es bueno con la pelota y delante de la portería, y nos da la velocidad que necesitamos", ha analizado. Sobre el joven Pedro 'Dro' Fernández, debutante en la Liga de Campeones, ha dicho que es "un gran talento de La Masia", y también ha elogiado a Marcus Rashford. "Forzó un penalti y pudo haber provocado un segundo. Al final marcó dos goles y fue importante. Da siempre el cien por cien, puede jugar en posiciones distintas, es rápido, combina bien y es un buen delantero de área. Es bueno tenerlo con nosotros", ha respondido sobre el inglés.

