COLIMDO.- La República Dominicana retuvo la corona al ocupar el primer del Open Panamericano Cadete de Judo que concluyó el domingo en el Polideportivo Mamoru Matsunaga de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD).

La representación quisqueyana de judo sumó un total de 35 medallas, incluidas 12 de oro, 10 de plata y 13 de bronce, ratificando así el dominio exhibido en la edición del pasado año.

La delegación de Haití se hizo del segundo peldaño tras alcanzar dos preseas doradas y una de plata, mientras que el trofeo de tercer puesto lo obtuvo Martinica, con un oro y una plata.

Con dos metales de plata y cuatro de bronce, la representación de Puerto Rico quedó en el cuarto puesto, en tanto que Estados Unidos, con una plata y un bronce, terminó en el quinto lugar general.

Además del Open, también se llevó a cabo la Copa Panamericana Cadete de Judo, donde también el seleccionado dominicano obtuvo el primer puesto con un total de 26 medallas (11 de oro, ocho de plata y siete de bronce).

La Copa Panamericana Cadete y el Open del Caribe de Judo contó con el apoyo del Ministerio de Deportes, Comité Olímpico Dominicano, Solidaridad Olímpica, Fuerza Aérea Dominicana, Café Santo Domingo, INEFI, IQTEK, OPAL JEANS, R&H Mejía, y Sistema de asistencia 911.

La Copa Panamericana Cadete de Judo estuvo incluida dentro de los eventos a tomar en cuenta para la clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud que tendrá lugar en el 2026 en Dakar.

Los dos torneos fueron organizados por la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo), con el aval y coordinación de la Federación Internacional de Judo (FIJ) y la Confederación Panamericana de esa disciplina.

