La selección dio a conocer este lunes la lista de jugadores convocados para la Ventana FIFA en la que República Dominicana estará disputando los dos primeros compromisos de la Concacaf Friendly Series 2025-26, los días 12 y 18 de noviembre en el Estadio Cibao FC de Santiago de los Caballeros.

El entrenador argentino Marcelo Neveleff ha citado a su "plantel de lujo" para enfrentar a San Vicente y Las Granadinas el miércoles 12 de noviembre desde las 8:00 de la noche y a Martinica el martes 18 a las 7:30 de la noche, dijo la Fedofutbol en una nota.

La plantilla tricolor buscará seguir acumulando horas de trabajo y partidos que le den rodaje a la base de jugadores que estarán afrontando las próximas competiciones oficiales, sobre todo el debut en la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf en 2026 donde estará en juego la clasificación a la Copa Oro 2027.

En esta convocatoria destacan los regresos de Charbel Whebe y Edison Azcona, también marca el debut en el país de Óscar Ureña vistiendo la casaca nacional, así como también el primer llamado a la absoluta de Joselvis Martínez, defensor central de gran presente en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), aseguró la nota.

La convocatoria está compuesta por los porteros: Miguel Lloyd (Cibao – RD) y Xavier Valdez (Nashville – USA).

Defensores: Joao Urbaez (Flamurtari Vlore – Albania), Charbel Wehbe (Castellón B – España), Jimmy Kaparos (K Patro Eisden – Bélgica), Joselvis Martínez (Delfines del Este – RD), Edgar Pujol (Racing Ferrol – España), Noah Dollenmayer (San Antonio – USA) y Juan Familia (RKC Waalwuk – Países Bajos).

Mediocampistas: Pablo Rosario (FC Porto – Portugal), Heinz Morschel (FC Vizela – Portugal), Omar de la Cruz (Cibao FC – RD), Lucas Breton (Málaga CF – España), Edison Azcona (Las Vegas Lights – USA) y Ronaldo Vásquez (Sumqayit PFK – Azerbaiyán).

Delanteros: Óscar Ureña (FC Barcelona B – España), Juan Carlos Pineda (PFC Beroe – Bulgaria), Edarlyn Reyes (Arsenal Tula – Rusia), Dorny Romero (Club Bolívar – Bolivia) y Erick Japa (Umecit – Panamá).