El lateral izquierdo dominicano Junior Firmo sufre "una lesión en el tercio proximal del isquiotibial derecho", informó este jueves el Betis en un comunicado, en el que se añade que la "vuelta al grupo dependerá de su evolución", sin especificar el tiempo de baja, aunque serán varias semanas las que estará ausente del equipo.

"Junior Firpo presentó unas molestias en la musculatura isquiotibial derecha tras el encuentro frente al Atlético de Madrid", recuerda el club en alusión al partido disputado el pasado lunes en el estadio La Cartuja que cerró la décima jornada de LaLiga EA Sports (0-2).

El Betis señala también que "las valoraciones y las pruebas que se le han realizado confirman que sufre una lesión en el tercio proximal de su isquiotibial derecho", lo que ya le ha impedido entrar en la convocatoria para el partido de la Copa de Rey que jugará su equipo este jueves en el campo del cordobés Atlético Palma del Río.

El dominicano, de 29 años, se formó en los escalafones inferiores del Betis, del que pasó al primer equipo antes de ser traspasado al Barcelona. Después se marchó al Leeds United inglés y este pasado verano retornó al conjunto verdiblanco.

El entrenador bético Manuel Pellegrini alterna en el puesto de lateral izquierdo a Junior Firpo con el suizo Ricardo Rodríguez, pero la lesión del dominicano ya hizo que el técnico chileno haya incluido en la lista de citados para el partido de Copa a un jugador del filial que actúa por esa zona, el francés de 21 años Darling Bladi.

