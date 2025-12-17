Gigantes y Estrellas contuntes ante Toros y Tigres, mientras Leones y Águilas dividen

Los Gigantes de Cibao y las Estrellas Orientales ganaron con contundencia sus juegos con Toros del Este y Tigres del Licey en la jornada del martes del campeonato de béisbol invernal dominicano.n en la que Leones y Águilas dividieron resultados con un triunfo para cada uno.

Gigantes 8-1 Toros

Gary Sánchez y Luis García Jr. remolcaron dos carreras cada uno para completar un rally de ocho anotaciones de los Gigantes en la octava entrada para derrotar a los Toros en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

La victoria fue para Yovanny Cruz, quien lanzó una entrada en blanco. La derrota fue para Janser Lara (1-1), quien permitió tres carreras.

Gigantes 11-8 Toros

Gary Sánchez disparó un jonrón y remolcó tres carreras, y los Gigantes completaron la barrida en los dos juegos con los Toros.

Luis García Jr. fletó un cuadrangular, anotó y remolcó dos carreras y Leury García anotó e impulsó una por los ganadores.

Reymin Guduan (5-3) ganó el juego al lanzar una entrada en blanco y Anderson Pilar (5) ponchó a los tres para lograr el salvamento.

Jeimer Candelario, Allan Castro y el norteamericano Bryan Lavastida pegaron de jonrón por los Toros.

La derrota fue para Manuel Mercedes (0-1).

Estrellas 4-2 Tigres

Ismael Munguía pegó un sencillo de dos carreras que rompió el empate y las Estrellas vencieron a los Tigres en el primero de los dos juegos en el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

Rodolfo Castro pegó un vuelacercas y Jorge Mateo produjo una vuelta por los orientales.

Gregory Santos (1-0) completó un episodio en blanco para llevarse el triunfo y el salvamento fue para Patrick Weigel (4), quien tiró 1.1 entradas en blanco.

Francisco Mejía impulsó dos carreras para los azules y Enyel de los Santos (0-1) fue atacado con dos anotaciones en un capítulo.

Estrellas 4-3 Tigres

Ismael Munguía recibió una base por bolas con las bases llenas en la décima entrada para remolcar la carrera con la que las Estrellas dejaron en el terreno a los Tigres, a quienes barrieron en los dos juegos que celebraron este martes.

Josh Lester pegó un cuadrangular y Robinson Canó anotó una vuelta para las Estrellas. Javy Guerra (1-0) tiró un capítulo sin anotaciones y se llevó la victoria.

Armando Álvarez remolcó dos carreras por los Tigres. Jean Carlos Mejía (2-3) perdió al permitir una carrera en 1.1 capítulos.

Leones 2-5 Águilas

Leody Taveras anotó e impulsó una carrera y Alfredo Reyes anotó dos veces para que las Águilas derrotaran a los Leones en el primero de dos juegos el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.

Jerar Encarnación y Alberto Rodríguez remolcaron carreras para las cuyayas.

Jhordany Mézquita (3-0) retiró un bateador para llevarse la victoria y el estadounidense Burch Smith (6) completó la novena para el salvamento.

Jonathan Guzmán pegó un jonrón y Yainer Díaz produjo una vuelta para los escarlatas. La derrota fue para Génesis Cabrera (1-1), al permitir tres anotaciones en un tercio de entrada.

Leones 8-5 y 2-5 Águilas

José Marmolejos disparó un doble de dos carreras y los Leones anotaron cuatro en la séptima entrada para vencer a las Águilas y dividir a una victoria los dos enfrentamientos de este martes.

Sócrates Brito, Jimmy Paredes y Jonathan Guzmán anotaron e impulsaron una vuelta cada uno por los escarlatas. El ganador fue Robinsón Martínez (1-1), quien permitió una carrera en una entrada.

El estadounidense Robert Moore pegó jonrón y remolcó tres carreras y Steward Berroa anotó dos veces por las Águilas. La derrota fue para Jean Henríquez (2-1), a quien le anotaron tres carreras en 1.1 episodios.

