La Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis) dará inicio este lunes 20 de octubre al cuadro principal de la Copa Gencloben J30 Cabarete, con más de 100 jugadores de 20 países, en la cancha de tenis Sea Horse Ranch, en Cabarete, Puerto Plata.
La Copa Gencloben J30 se jugará en ambas ramas en sencillos y dobles, del 20 y hasta el sábado 25.
El torneo da 30 puntos a los campeones de ambas ramas.
Se espera la participación de los mejores tenistas dominicanos Juniors a nivel nacional de ambas ramas, como por ejemplo Isaac Guerrero y Yelena Sánchez.
Wilson Joya, de Colombia, es el réferi del torneo, Jordi Vilaró, el director general.
Los eventos organizados por la Fedotenis son gracias a Gencloben, como patrocinador oficial; La Zarina, Hard Rock Café Puerto Plata, Millennium Resort & Spa, Fedotenis, ITF y Dwight Global Online.
La semana del 27 de octubre y hasta el primero de noviembre se va a celebrar la Copa La Zarina, con las mismas características de la Copa Gencloben.
