La Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis) dará inicio este lunes 20 de octubre al cuadro principal de la Copa Gencloben J30 Cabarete, con más de 100 jugadores de 20 países, en la cancha de tenis Sea Horse Ranch, en Cabarete, Puerto Plata.

La Copa Gencloben J30 se jugará en ambas ramas en sencillos y dobles, del 20 y hasta el sábado 25.

El torneo da 30 puntos a los campeones de ambas ramas.

Se espera la participación de los mejores tenistas dominicanos Juniors a nivel nacional de ambas ramas, como por ejemplo Isaac Guerrero y Yelena Sánchez.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Wilson Joya, de Colombia, es el réferi del torneo, Jordi Vilaró, el director general.

Los eventos organizados por la Fedotenis son gracias a Gencloben, como patrocinador oficial; La Zarina, Hard Rock Café Puerto Plata, Millennium Resort & Spa, Fedotenis, ITF y Dwight Global Online.

La semana del 27 de octubre y hasta el primero de noviembre se va a celebrar la Copa La Zarina, con las mismas características de la Copa Gencloben.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más