Colimdo.- La Asociación de Ciclismo de Santiago (ASOCISA) anunció la realización de la Vuelta Ciclista Internacional a La Hispaniola 2025, certamen que se llevará a cabo desde este viernes 24 hasta el domingo 26 del mes en curso en la “Ciudad Corazón”.

Las categorías a participar son Open (menores de 29 años) y Máster Open (mayores de 30). Dichas divisiones sortearán una prueba contrarreloj de 10 kilómetros (viernes, 3:00 pm), un circuito largo (sábado) y un circuito corto que se disputará el domingo para cerrar con broche de oro.

La prueba individual contra las manecillas de reloj se llevará a cabo el viernes, a partir de las 3:00 de la tarde, en la Circunvalación próximo al sector Cienfuegos.

El sábado se disputará la segunda etapa en el circuito largo de la Circunvalación (peaje al monorriel) con diez vueltas (130 kilómetros) para los Open y ocho vueltas (93 kilómetros) para los Máster Open (A, B y C juntos).

El domingo (8:00 am), concluye con el circuito corto (Circunvalación Cienfuegos) de 8.13 kilómetros por vueltas, teniendo los Open que sortear 12 vueltas con 97.92 kilómetros de recorrido. En tanto, los Máster Open realizarán nueve rondas, completando 81.6 kilómetros

