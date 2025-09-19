COLIMDO.- El velocista dominicano Alexander Ogando confirmó este jueves su condición de candidato a subir al podio del Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio al clasificarse para la final de los 200 metros planos que se correrá este viernes.

Ogando cruzó en segundo lugar en el heat del Campeonato Mundial la semifinal en el que participó con su segundo mejor tiempo del año.

El quisqueyano frenó el crono en 19 segundos con 98 centésimas, solo por debajo del estadounidense Kenneth Bednarek, que hizo 19.88.

Su marca del jueves fue la séptima mejor entre los que accedieron a la final. Luego, el estadounidense Noah Lyles quebró el récord mundial de la especialidad con tiempo de 19.51.

La final de la prueba será este viernes a partir de las 9:06 de la mañana dominicana, 13 horas más tarde en la capital nipona.

Ogando estadounidense el segundo representante dominicano que llega a la final de esta edición universal tras Marileidy Paulino que obtuvo plata en los 400.

Ogando, de 25 años, llegó a la competencia universal clasificado cuarto en el ranking mundial y precedido de haber finalizado tercero en la Liga Diamante, en agosto.

En 2021, en este mismo Estadio Nacional integró la cuarteta 4×400 mixta que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos.

