El estadounidense Tyler Eppler estará de regreso a lo que será su cuarta temporada con los Toros del Este, informó este martes el gerente general del club, Jesús Mejía.

Eppler debutó en la pelota dominicana en la campaña 2018-19, regresó en 2021-22 e hizo lo propio en 2023-24.

De manera combinada entre esas tres temporadas, el derecho tiene marca de 4-3, 3.05 en 10 partidos, 8 de ellos como abridor, donde acumula 38.1 episodios de 37 hits, solo 5 boletos y 34 ponches, para un 'WHIP' de 1.10.

El WHIP es el resultado de la suma de las bases por bolas y los hits permitidos divididos entre las entradas lanzadas. Un WHIP bajo indica que permite menos corredores en base y tiene mayor rendimiento.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Es otro lanzador sólido, de experiencia en la Liga Dominicana, lo que nos garantiza salidas de calidad y redondea la rotación para iniciar la temporada”, declaró Mejía en un comunicado.

En este 2025, Eppler lanzó con los Wei Chuan Dragons en China, donde tuvo récord de 5-4, 3.29 en 19 juegos, 16 de ellos como abridor. En esos partidos sumó 104 entradas de solo 96 hits, apenas dio 20 boletos y ponchó 67, acumulando un WHIP de 1.12.

Con Eppler los Toros suman tres abridores importados para el inicio de temporada, sumándose al también derecho Jaime Barría y al zurdo Matt Dermody, así como al relevista derecho Joe Corbett.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más