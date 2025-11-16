Doce "grandes" dominicanos pasaron a formar parte este domingo del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, quienes "ya son parte de la eternidad al ser investidos como inmortales", informó este domingo la institución.

En el 59 ceremonial del Pabellón, fueron honrados los peloteros José Reyes, Edwin Encarnación, José Offerman; el boxeador Joan Guzmán; el judoca Juan Carlos Jacinto; Rubel Salomón en karate y Luis Benítez en taekwondo.

También, Francia Jackson, "una de las mejores acomodadoras del voleibol mundial de su generación"; Wilfredo Almonte, "el hombre récord de los eventos de salto en el atletismo nacional" y el baloncestista Charlie Villanueva, "dueño de una carrera de 11 años en la NBA", indicó el Pabellón en un comunicado

Asimismo, pasaron a formar parte del Pabellón los "insignes promotores del tenis y el voleibol, el jugador y dirigente Gonzalo Mejía"; y el fallecido Beato Miguel Cruz, "un gigante entre los entrenadores por sus logros en los torneos distritales masculino y femenino, así como con la selección en competencias internacionales".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Todos ellos, "fueron reconocidos con la perennidad por sus trayectorias deportivas y ejemplar comportamiento ciudadano".