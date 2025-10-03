El cuerpo técnico y médico de la plantilla decidieron que no es prudente que Azcona participe del encuentro contra los charrúas, el 10 de octubre en Kuala Lumpur, Malasia.

Tomará su lugar en la convocatoria Luis Meneses, delantero centro de 18 años y quien milita en el Club Atlético Rentistas de la Segunda División de Uruguay.

La selección comenzará a reunirse desde el lunes 6 de octubre en Kualu Lumpur y el partido ante los uruguayos será el viernes a partir de las 8:45 de la mañana (hora dominicana). El choque se transmitirá por televisión abierta.