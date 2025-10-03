El cuerpo técnico de la selección dominicana de fútbol informó que el atacante Edison Azcona no formará parte del equipo que disputará el amistoso contra Uruguay el viernes venidero, debido a fatiga muscular.

El cuerpo técnico y médico de la plantilla decidieron que no es prudente que Azcona participe del encuentro contra los charrúas, el 10 de octubre en Kuala Lumpur, Malasia.

Tomará su lugar en la convocatoria Luis Meneses, delantero centro de 18 años y quien milita en el Club Atlético Rentistas de la Segunda División de Uruguay.

La selección comenzará a reunirse desde el lunes 6 de octubre en Kualu Lumpur y el partido ante los uruguayos será el viernes a partir de las 8:45 de la mañana (hora dominicana). El choque se transmitirá por televisión abierta.

EN ESTA NOTA

futbol Kuala Lumpur Malasia RD-URUGUAY

Servicios de Acento.com.do

Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real.

Ver más