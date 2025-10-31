Con tan solo 15 años y 302 días, el adolescente Max Dowman se convirtió esta semana en el titular más joven del Arsenal; impresionó al entrenador Mikel Arteta que lo alineará otra vez mañana sábado cuando el club líder de la liga inglesa visite al Burnley.

Por su impacto en la victoria del miércoles por 2-0 sobre el Brighton & Hove Albion en la Copa de la Liga, Dowman cosechó los elogios de todos, incluido el entrenador Arteta,

Debutó con el primer equipo saliendo desde el banquillo a principios de esta temporada, antes de batir el récord que ostentaba Jack Porter por ser el titular más joven.

El portero Porter fue titular en la Copa de la Liga el año pasado, cuando tenía 16 años y 72 días.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El extremo derecho Dowman realizó la mayor cantidad de regates y ganó la mayor cantidad de faltas y duelos en la que fue la octava victoria consecutiva del Arsenal.

El centrocampista inglés del Arsenal, número 56, Max Dowman, calienta antes del partido de fútbol de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Arsenal y el Olympiacos en el Emirates Stadium en el norte de Londres el 1 de octubre de 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP)" title=" El centrocampista inglés del Arsenal, número 56, Max Dowman, calienta antes del partido de fútbol de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Arsenal y el Olympiacos en el Emirates Stadium en el norte de Londres el 1 de octubre de 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP)" layout="responsive"> El centrocampista inglés del Arsenal, número 56, Max Dowman, calienta antes del partido de fútbol de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Arsenal y el Olympiacos en el Emirates Stadium en el norte de Londres el 1 de octubre de 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP)" title=" El centrocampista inglés del Arsenal, número 56, Max Dowman, calienta antes del partido de fútbol de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Arsenal y el Olympiacos en el Emirates Stadium en el norte de Londres el 1 de octubre de 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP)" layout="responsive"> El centrocampista inglés del Arsenal, número 56, Max Dowman, calienta antes del partido de fútbol de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Arsenal y el Olympiacos en el Emirates Stadium en el norte de Londres el 1 de octubre de 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP)" title=" El centrocampista inglés del Arsenal, número 56, Max Dowman, calienta antes del partido de fútbol de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Arsenal y el Olympiacos en el Emirates Stadium en el norte de Londres el 1 de octubre de 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP)" width="728″ height="485″> El centrocampista inglés del Arsenal, número 56, Max Dowman, calienta antes del partido de fútbol de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Arsenal y el Olympiacos en el Emirates Stadium en el norte de Londres el 1 de octubre de 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP)" title=" El centrocampista inglés del Arsenal, número 56, Max Dowman, calienta antes del partido de fútbol de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Arsenal y el Olympiacos en el Emirates Stadium en el norte de Londres el 1 de octubre de 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP)" layout="responsive"> El centrocampista inglés del Arsenal, número 56, Max Dowman, calienta antes del partido de fútbol de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Arsenal y el Olympiacos en el Emirates Stadium en el norte de Londres el 1 de octubre de 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP)" title=" El centrocampista inglés del Arsenal, número 56, Max Dowman, calienta antes del partido de fútbol de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Arsenal y el Olympiacos en el Emirates Stadium en el norte de Londres el 1 de octubre de 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP)" layout="responsive"> El centrocampista inglés del Arsenal, número 56, Max Dowman, calienta antes del partido de fútbol de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Arsenal y el Olympiacos en el Emirates Stadium en el norte de Londres el 1 de octubre de 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP)" title=" El centrocampista inglés del Arsenal, número 56, Max Dowman, calienta antes del partido de fútbol de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Arsenal y el Olympiacos en el Emirates Stadium en el norte de Londres el 1 de octubre de 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP)"> El centrocampista inglés del Arsenal, número 56, Max Dowman, calienta antes del partido de fútbol de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Arsenal y el Olympiacos en el Emirates Stadium en el norte de Londres el 1 de octubre de 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP)

"Una leve sonrisa, eso es lo que te regala", dijo Arteta a los periodistas, al ser preguntado sobre cómo reaccionó Dowman al ser elegido para el once inicial. "Para él, todo es natural, para él, todo está bien. Es su forma de jugar y ese es el secreto, que no le da mucha importancia".

"Él simplemente hace lo que mejor sabe hacer: jugar al fútbol. Juega al fútbol con mucho coraje y determinación, y hoy, una vez más, ha demostrado una habilidad increíble, una capacidad para superar a jugadores de ese nivel en la Premier League con tan solo 15 años. Definitivamente es algo especial", justificó Arteta.

El delantero Andre Harriman-Annous, de 17 años, también hizo su debut como titular, ya que Arteta realizó 10 cambios en la alineación inicial con respecto a la victoria del domingo por 1-0 en la Premier League contra el Crystal Palace.

"Esa sensación de brindarle una oportunidad a alguien y cumplir un sueño es única, y estoy muy contento de que las cosas hayan resultado muy positivas", agregó Arteta.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más