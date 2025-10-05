Alejandro Kirk, Teoscar Hernández, Jackson Chourio y Keyder Montero condujeron este sábado el buen paso de Azulejos, Dodgers, Cerveceros y Tigres en la primera fecha de las Series Divisionales en la postemporada de Grandes Ligas.

Julio Rodríguez, Kiké Hernández, Cristopher Sánchez y Vladimir Guerrero Jr. también aportaron a la fiesta en una serie que premia al mejor de cinco encuentros.

FILIS 3-5 DODGERS

El dominicano Teoscar Hernández pegó un jonrón de tres carreras para la remontada y el puertorriqueño Kiké Hernández produjo dos anotaciones en la victoria d elos Dodgers de Los Ángeles.

El japonés Shohei Ohtani (1-0) tuvo un dominante debut como lanzador en la postemporada, al tirar seis entradas de tres carreras y nueve ponches por los campeones defensores de Grandes Ligas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El dominicano Cristopher Sánchez lanzó 5.1 episodios de 2 carreras y 8 abanicados, pero el relevo no pudo mantener la ventaja.

AZULEJOS 10-1 YANQUIS

El mexicano Alejandro Kirk disparó dos cuadrangulares, El dominicano Vladimir Guerrero Jr. conectó un jonrón y remolcó dos carreras y el venezolano Andrés Giménez anotó e impulsó dos vueltas en el triunfo macizo de los Azulejos en su duelo de la Serie Divisional de la Liga Americana.

Con sus dos tablazos, Kirk se convirtió en el primer jugador nacido en México en pegar dos jonrones en una postemporada y Guerrero Jr. logró el primer vuelacercas de su carrera en esta instancia de la temporada de MLB.

Los Azulejos, quienes extendieron su dominio sobre los Yanquis, consiguieron su primer triunfo en postemporada desde 2016.

CERVECEROS 9-3 CACHORROS

El venezolano Jackson Chourio remolcó tres carreras antes dejar el partido por una lesión, y el dominico Freddy Peralta (1-0) ponchó a nueve bateadores en 5.2 entradas de dos carreras para la celebración de los Cerveceros de Milwaukee en el primer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Los Cerveceros contaron con dos anotadas del venezolano William Contreras, pegaron 10 imparables y anotaron 9 carreras en los primeros dos episodios.

Michael Busch, Nico Hoerner y Ian Happ sacaron la pelota del parque por los Cachorros.

MARINEROS 2-3 TIGRES

Kerry Carpenter fletó un jonrón de dos carreras y Zach McKinstry conectó el sencillo remolcador de la vuelta de la ventaja en la décima entrada que dio la victoria a Tigres de Detroit.

El venezolano Keider Montero (1-0) lanzó la décima entrada sin anotaciones y se llevó la victoria por los Tigres.

Para este domingo, los Marineros (0-1) volverán a recibir a los Tigres (1-0) y los Azulejos a los Yanquis (0-1), mientras que los partidos de las series de Filis (0-1) ante Dodgers (1-0) y Cerveceros (0-1) frente a Cachorros (0-1) continuarán el lunes.