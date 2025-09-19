El dominicano Alexander Ogando quedó en sexta posición en la mundial de Atletismo Tokio 2025.

Ogando concluyó firmando una gran actuación, con un crono de 20.01.

El estadounidense Noah Lyles se reivindicó en los 200 metros lisos como el gran dominador de la distancia con su cuarto oro mundial consecutivo y, en su particular duelo con el botsuano Letsile Tebogo, campeón olímpico, se coló su compatriota Kenneth Bednarek, plata, y el jamaicano Bryan Levell, bronce.

Cinco días después del sinsabor que le dejó el bronce en los 100 metros, el atleta de Florida se recompuso para sacar su mejor versión sobre la pista del Estadio Olímpico de Tokio, donde no dejó margen de sorpresa a sus rivales y firmó una marca de 19.52, seis centésimas menos que la de Bednarek, segundo con 19.58. Tercero fue Levell (19.64) con marca personal.

El gran perdedor, sin duda, fue Tebogo, que de momento, a la espera de los relevos, tiene su cuenta de medallas a cero en Tokio tras ser descalificado en la final de los 100 y concluir cuarto estos 200 (19.65) a solo una centésima del bronce.

David Ramiro