La República Dominicana celebra con orgullo el nuevo triunfo del joven ajedrecista Alejandro Muñoz Féliz, quien se alzó nuevamente con el título del Campeonato Escolar Centroamericano y del Caribe de Ajedrez 2025, en la categoría Sub-11, evento celebrado del 13 al 19 de octubre en Punta Cana.

Con este importante logro, el representante del Centro Educativo Celina Pellier revalida el título obtenido en 2024, consolidándose como uno de los grandes talentos del ajedrez escolar en la región.

El campeonato, avalado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y el Comité Olímpico Dominicano, reunió a los mejores jugadores escolares de Centroamérica y del Caribe, destacando el alto nivel competitivo y el compromiso de los participantes.

La Federación Dominicana de Ajedrez felicitó a Alejandro por su sobresaliente desempeño, resaltando que su dedicación, disciplina y amor por el deporte ciencia son un ejemplo inspirador para la juventud dominicana.

Alejandro expresó su agradecimiento al Centro Educativo Celina Pellier por brindarle la oportunidad de participar en este tipo de eventos, manifestando sentirse profundamente orgulloso de representar a la República Dominicana y a una casa salesiana que promueve los valores, la formación integral y el desarrollo de sus estudiantes.

Este nuevo triunfo representa un gran orgullo para el país y reafirma el crecimiento del ajedrez escolar en la República Dominicana.

