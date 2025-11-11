Entre la tropa quisqueyana destacan Cristian Adames, Sócrates Brito y Robinson Canó, quien será reconocido previo al partido, afirmó el sindicato de peloteros.

Un equipo que combinará figuras con experiencia en Grandes Ligas, jóvenes promesas y veteranos de ligas internacionales, una escuadra de gran profundidad y poder competitivo que estará dirigida por Carlos Gómez.

Fenapepro destacó que este grupo encarna el talento, la versatilidad y el orgullo patrio que caracterizan al béisbol dominicano, con el compromiso de brindar un espectáculo de primer nivel y dejar en alto el nombre del país.

El roster oficial del equipo dominicano contará con los infielders Aderling Rodríguez, Robinson Canó, Gustavo Núñez, Rodolfo Castro, Cristian Adames y Ángel Genao. Los jardineros seleccionados serán Gilberto Celestino, Sócrates Brito, Emmanuel Rodríguez, Junior Lake y Emilio Bonifacio.

El staff de lanzadores incluye a César Valdez, Roldy Muñoz, Raúl Brito, Huascar Ynoa, Michael Féliz, Joely Rodríguez, Anderson Pilar, Esmil Rogers, Ulises Joaquín, Jeffrey Yan, Richard Rodríguez y Jean Carlos Mejía. Los receptores serán Francisco Mejía, Webster Rivas y Francisco Peña.

El encuentro marcará un hito al convertirse en el primer enfrentamiento oficial tipo All-Star Game entre las selecciones profesionales de República Dominicana y Puerto Rico en territorio continental de Estados Unidos.