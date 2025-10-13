Sarah Ochoa clasificó al OCEANMAN DUBAI con dos medallas en primer OCEANMAN RD

La nadadora amateur Sarah Ochoa obtuvo dos medallas en el primer OCEANMAN República Dominicana, al ganar el tercer lugar Overall y el segundo en la categoría 10-19 que se realizó en Playa Dominicus, Bayahibe, del 10 al 12 de octubre.
Con tan solo 12 años de edad completó los 2 kilómetros en 35 minutos en una serie internacional de natación en aguas abiertas para nadadores de todos los niveles.
Su esfuerzo, disciplina y pasión la llevaron además a clasificar para el OCEANMAN de Dubai.
Sarah cursa el 7mo curso en el Colegio Miel Christian School.
