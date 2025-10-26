El Centro Cultural Casa Mella Russo será esta noche, a partir de las siete, la sede de la clausura de gala de la XIV Semana Internacional de la Poesía 2025, con un recital poético a cargo de once de los invitados especiales del evento.

La entrada al centro, ubicado en la calle Duarte esquina Arzobispo Nouel, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, es gratuita hasta completar el aforo, informó el Comité Organizador del evento literario.

“Esta noche es el cierre poético de gala con piezas de once destacados poetas venidos desde diversos y cruciales confines del mundo, por lo que invitamos al público amante de la poesía a acompañarnos en Casa Mella Russo”, dijo Mateo Morrison, presidente de la Fundación Espacios Culturales e inspirador del evento.

Los poetas que leerán sus trabajos esta noche en el auditorio principal de Casa Mella Russo son: José Luis Rivas, Miguel Ángel Zapata y Alí Calderón (México); Ester Ramón (España); Sylvie Kandé (Francia); Luis Méndez Salinas (Guatemala); Carlos Aldazabal (Argentina); el dominicano Rei Berroa (de la diáspora); Fabricio Estrada (Honduras); Fakhri Ratrout (Palestina); y Miguel Ángel Nater (Puerto Rico).

La doctora Ibeth Guzmán, directora ejecutiva de la Semana Internacional de la Poesía, destacó el impacto exitoso del evento, que no se vio interrumpido ni siquiera por las lluvias. El clima lluvioso fue sorteado mediante la realización virtual de las actividades .

“No obstante, la mayor parte de las actividades presenciales se produjeron con gran éxito, incluyendo los recitales en colegios y liceos, en el Centro Perelló (provincia Peravia), el Centro León (Santiago) y en el espacio de lecturas de Santo Domingo, La Cafetera, en la calle El Conde”, declaró Guzmán este domingo 26.

Guzmán agradeció el respaldo de los patrocinadores, especialmente del Banco Popular Dominicano —principal patrocinador—, así como el aporte institucional de las universidades participantes, que coordinaron sus espacios académicos para ofrecer los recitales y ponencias.

Además de Guzmán, José Mármol y Mateo Morrison, integran el Comité Organizador: José Enrique Del Monte, Bisely Reyes, Ángela Hernández, Soledad Álvarez, Jochy Herrera, Plinio Chaín, Denisse Español y Basilio Belliard.

Patrocinadores

Las instituciones organizadoras de la XIV Semana Internacional de la Poesía son: Ministerio de Cultura, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), UNIBE, UNPHU, APEC Fundación Espacios Culturales,

El patrocinador principal es Banco Popular Dominicano. También han apoyado: Centro Taíno Casa del Cordón, Banreservas, Centro León, Centro Perelló, Cooperativa Nacional de Maestros (COOPNAMA), Alianza Francesa, Embajada de Francia, AECID Cultura (España), Lux Mundi, INFODOSU, Novus Plaza Hoteles Hodelpa, Industrias Banilejas (INDUBAN), Confor Matic y la Oficina de Desarrollo de la Comunidad.

