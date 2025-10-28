El Ministerio de Cultura anuló el premio otorgado durante la XXXI Bienal Nacional de Artes Visuales 2025 a la propuesta Lo que no se saca de raíz, vuelve a crecer – una palma en su macetero -, del artista Jorge David Pérez Valerio (Karmadavis).

Una fuente de la entidad le confirmó a Acento la decisión de la cartera, tras la controversia suscitada por la premiación y luego de la presentación de un recurso jerárquico interpuesto por el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap), en fecha del 8 de septiembre.

Entre uno de los aspectos cuestionados estuvo el uso de materiales perecederos, lo que habría violado las bases del concurso.

El artículo 8, párrafo 1, de la resolución 07-2025, que aprueba las bases de la XXXI Bienal Nacional de Artes Visuales 2025 establece que "toda propuesta cuya instalación museográfica se componga de materiales perecederos y /o que pueda comprometer o afectar la estructura física y arquitect6nica del MAM u otro espacio museográfico seleccionado para su exhibici6n será desestimada de manera categórica".

En la decisión se ratificó el laudo emitido por el jurado de la premiación sobre los demás premios otorgados en la bienal.

La palma, como simplemente fue conocida la propuesta, se convirtió en ganadora del primer lugar de la bienal realizada en septiembre pasado. Según el artista, la muestra se trató de una protesta contra el uso que le habría dado el dictador Rafael Leónidas Trujillo a la planta como un emblema.

