Pueblito Caribeño Art District, en su compromiso por impulsar la cultura y las artes en la región, ha inaugurado "Selva Doméstica", una exposición colectiva que reúne a destacados artistas nacionales e internacionales para reflexionar sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza caribeña.

La muestra, curada por Clara Engelmann y con museografía de Shadia López, presenta 24 obras de gran valor artístico en el Centro Cultural de Pueblito Caribeño, ubicado en la comunidad de VISTACANA.

"En esta muestra, podremos apreciar qué sucede cuando el humano intenta domesticar la naturaleza", destacó Shadia López, invitando a los espectadores a un viaje sensorial a "territorios híbridos donde lo cotidiano y lo salvaje se entrelazan".

Artistas de renombre se dan cita en Punta Cana

"Selva Doméstica" cuenta con la participación de 15 artistas, entre ellos Ángel Urrely, Bernardo Wallis, Patricia Tolentino, Frantz Zephirin, Inés Tolentino, José Morillo, Julio Llort, Marie Jiménez, María Eugenia Santana, Masiel Gunn, Félix Faura, Olivier Bertoni, Cora Madina, Gina Glass y Virgilio Méndez. Sus obras exploran la naturaleza desde perspectivas inesperadas, creando un diálogo entre la memoria, la identidad y el entorno.

Arte con propósito social

La exposición no solo celebra lo lujuriante y lo misterioso de la naturaleza, sino que también tiene un propósito benéfico. El 15% de los fondos recaudados por la venta de las obras será destinado a la Fundación Paseo del Sendero. Durante la apertura, Alberto Vásquez, creador de la fundación, resaltó el poder transformador del arte: "A través del arte nos sensibilizamos, nos hacemos mejores ciudadanos".

La muestra es una iniciativa de Liziarts, una firma especializada en gestión cultural, que ya ha demostrado su éxito en Pueblito Caribeño. En una exposición anterior, atrajeron a más de 800 visitantes en solo dos meses.

"Selva Doméstica" está abierta al público de manera gratuita, aunque se requiere reserva previa. Además de la exposición, se realizarán actividades paralelas como visitas guiadas para estudiantes, encuentros con artistas y talleres creativos para todas las edades.

