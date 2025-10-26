Santiago también celebró la XIV Semana Internacional de la Poesía

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Recinto Santiago, el Taller Literario Virgilio Díaz Grullón y la Sociedad Cultural Alianza Cibaeña celebraron un recital poético en la sede de la Alianza Cibaeña, como parte de las actividades conmemorativas de la XIV Semana Internacional de la Poesía 2025, en ocasión del Día Nacional del Poeta en la República Dominicana.

El encuentro reunió a reconocidas voces internacionales, entre ellas: Luis Méndez Salinas, Carlos Aldazábal, Sonia Betancort, Alí Calderón, Fabricio Estrada, Miguel Ángel Nater, Rei Berroa, Fakri Ratrout, Gian Maria Annovi, Sylvie Kandé, Wang Shuman, Wang Tingzhang, Yang Siping y Samuel Gregoire.

Las intervenciones poéticas resaltaron la riqueza multicultural y la universalidad del lenguaje literario.

Juan Arias, director de la UASD-Santiago.

Asimismo, participaron destacados autores dominicanos y representantes de Santiago de los Caballeros, como Ramón Peralta, Fausto Medina, José Almonte Batista y Enegildo Peña, quienes compartieron parte de su obra, reafirmando la vasta tradición poética santiaguera dentro del parnaso nacional.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del presidente de la Sociedad Cultural Alianza Cibaeña, Jhonny Guerrero, quien expresó que “los escritores son pequeños dioses que crean a imagen y semejanza de Dios y, por tanto, son seres bendecidos”. Agradeció la presencia del público y de los poetas internacionales, resaltando que la Alianza es una casa abierta a la cultura en Santiago.

El poeta Enegildo Peña, director del Taller Literario Virgilio Díaz Grullón.

Posteriormente, el escritor, poeta y gestor cultural Enegildo Peña, director-fundador del Taller Literario Virgilio Díaz Grullón (1994), manifestó su satisfacción por recibir a los invitados en la Ciudad Corazón. Recordó que la Alianza Cibaeña ha sido un espacio histórico de desarrollo intelectual que le permitió formarse como lector y escritor, y donde también se gestó el taller literario en la década de los ochenta. Destacó, además, la labor centenaria de la institución en la promoción de la cultura y la educación en beneficio de la sociedad.

Al cierre de la jornada, el maestro Juan Arias Fuentes, director general de la UASD Recinto Santiago, agradeció la participación de los poetas nacionales y extranjeros, afirmando que “la República Dominicana es un país apasionado por la cultura y el arte”. Señaló que el intercambio literario fortalece el espíritu creativo y contribuye al enriquecimiento del pensamiento crítico.

La actividad constituyó un espacio de creación estética y de encuentro con la diversidad poética en distintos idiomas, donde el público pudo acercarse a las nuevas tendencias de la poesía contemporánea y apreciar la variedad de estilos y sensibilidades que convergen en la literatura actual. Este esfuerzo conjunto fortaleció los lazos entre la academia y las instituciones culturales comprometidas con el desarrollo poético del país.

Con este recital, la UASD Recinto Santiago, el Taller Literario Virgilio Díaz Grullón y la Alianza Cibaeña reafirmaron su compromiso con el fomento de la creación literaria y la promoción de la cultura como pilares esenciales para el crecimiento de una sociedad más sensible, crítica y creativa.

