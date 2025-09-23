La comunicadora Pamela Sued anunció que su programa de televisión Pamela Todo un Show llegará a su final este domingo, después de casi una década de transmisión.

A través de sus redes sociales, la presentadora compartió la noticia con un mensaje cargado de gratitud, donde expresó que esta etapa fue una de las más importantes de su carrera.

“Con inmensa alegría y profunda gratitud les comparto que este próximo domingo concluye Pamela Todo un Show, una etapa maravillosa que durante casi 10 años me regaló momentos inolvidables”, escribió.

Sued también agradeció a Color Visión, canal donde se transmitió el espacio, por confiar en ella y abrirle las puertas durante más de dos décadas.

“Gracias a Color Visión por ser mi casa por 21 años”, manifestó.

Del mismo modo, dedicó unas palabras a su equipo de producción, al que describió como una verdadera familia con la que soñó y trabajó con el corazón en cada entrega del programa.

La comunicadora aseguró que esta despedida no significa un cierre definitivo, sino una oportunidad para nuevos proyectos.

“Me despido de esta etapa, pero no de ustedes, porque lo que dejamos aquí, lo que vivimos juntos, eso se queda para siempre. No es una despedida, es un brindis por todo lo que viene”, concluyó.

Con este anuncio, Pamela Sued marca el final de un ciclo televisivo que acompañó a miles de televidentes dominicanos, dejando huellas de cercanía, entretenimiento y compromiso en la pantalla chica.

