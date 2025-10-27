El Ministerio de Cultura informó que tras la suspensión temporal de las actividades del XII Festival Internacional de Teatro de la República Dominicana (FITE RD 2025) debido a los efectos ocasionados por la tormenta Melissa, el evento será reanudado hoy, lunes 27 de octubre.

El FITE RD 2025 suspendió sus funciones debido a las condiciones climáticas desde el pasado martes, pero los organizadores trabajan en reponer su programación, con el objetivo de celebrar esta fiesta de las artes escénicas tanto nacionales como internacionales.

En un comunicado, el Ministerio de Cultura explicó que, durante los próximos días, el público podrá disfrutar nuevamente de una amplia y diversa cartelera teatral en los diferentes espacios del país, ahora de manera extendida.

Asimismo, indicó que, a raíz de la reprogramación necesaria por la suspensión de seis días, la cartelera ha experimentado ajustes en horarios y sedes, los cuales pueden ser consultados a través de las redes oficiales del ministerio, así como en los canales de comunicación habituales.

Entre las producciones internacionales que retornan a escena se destacan “El Brote” (Argentina), “El Protocolo del Quebranto” (España) y “Crime Brulé” (Ecuador), mientras que en el ámbito nacional destacan “El Gallo” y “Las Vaginas son Ateas”, junto a otras obras que completan la programación.

En el caso de las obras nacionales, se anunciarán próximamente las nuevas fechas de presentación, y las boletas adquiridas seguirán siendo válidas para las funciones reprogramadas.

Las boletas correspondientes a las obras internacionales suspendidas también conservarán su validez para asistir a las funciones en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, los días 29 y 30 de octubre.

Asimismo, el público que haya adquirido entradas para el espectáculo “Crime Brulé” podrá asistir utilizando sus mismas boletas hoy, 27 de octubre, a las 8:30 p. m., en la Sala Monina Solá, ubicada en el Centro Cultural Narciso González.

El ministerio destacó que quienes deseen solicitar el reembolso de sus entradas pueden comunicarse al correo sistemanacionaldefestivales@cultura.gob.do, adjuntando una imagen de su boleta.

El Ministerio de Cultura agradece la comprensión del público, de las compañías participantes y de todos los aliados del festival, por su apoyo y colaboración durante este proceso de reorganización, y reitera su compromiso de garantizar el desarrollo exitoso y seguro de esta importante cita con el teatro dominicano.

El FITE RD 2025, inaugurado el pasado domingo con la puesta en escena de “El alcalde de Zalamea”, de la compañía española Teatro Corsario, cuenta con España como país invitado y está dedicado al gestor cultural Freddy Ginebra, fundador de Casa de Teatro.

El festival se celebrará hasta el 30 de octubre bajo el lema “El teatro somos todos”, con la participación de 15 compañías internacionales, 17 nacionales y tres del Estado, además de una representación de la diáspora dominicana.

