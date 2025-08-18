Mario Dávalos lleva su obra pictórica a Varsovia en septiembre

El artista dominicano Mario Dávalos, reconocido por su trayectoria pictórica y fotográfica marcada por profundas reflexiones sobre la relación entre la naturaleza, la identidad y la civilización, participará en una serie de eventos en Varsovia, Polonia, durante el mes de septiembre.

Mario Dávalos.

De la mano de Heliconia Projects, liderado por Nicole Bainov y Elsa Maldonado, Dávalos exhibirá una selección de sus pinturas en la prestigiosa feria de arte Hotel Warszawa, un encuentro internacional que reúne a artistas contemporáneos e importantes galerías a celebrarse del 5 al 7 de septiembre en Varsovia. Sus obras, caracterizadas por una expresividad simbólica que fusiona figuración y abstracción, reflejan las tensiones entre lo salvaje y lo artificial, la civilización y la simulación de espacios naturales.

Asimismo, como parte de su participación en la capital polaca, Mario Dávalos ofrecerá una charla en el exclusivo club de arte de Skanska, una de las empresas de construcción más grandes del mundo, donde compartirá con el público europeo sus reflexiones sobre el proceso creativo, la poiesis como eje de su práctica artística, y cómo su trabajo dialoga con su expediciones a través de algunos de los lugares más remotos del planeta.

Estos eventos representan un importante reconocimiento internacional para la obra de Dávalos, cuya trayectoria combina de manera orgánica la pintura, la fotografía y la consultoría estratégica. Más que disciplinas separadas, estas prácticas dialogan entre sí y le permiten abordar la cultura y la contemporaneidad desde múltiples ángulos: el lienzo como espacio simbólico, la cámara como registro del territorio y la consultoría como herramienta de pensamiento crítico y acción en el mundo real.

