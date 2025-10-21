Manuscrito inédito de Gastón F. Deligne es revelado por Ylonka Nacidit-Perdomo

Para que se conozca la letra de Gastón [Fernando] Deligne Figueroa, el poeta melancólico, considerado un erudito y filósofo por temperamento, hombre apasionado, cuyo funeral fue una apoteosis en su ciudad natal de San Pedro de Macorís, Ylonka Nacidit-Perdomo revela en exclusiva para los lectores de Acento.com.do —si restricción para que pueda ser difundido, disfrutado y transcrito— en el Día Nacional del Poeta, un manuscrito sin fecha de Deligne, escrito como Prólogo para un libro de Héctor A. Marchena.

Es Deligne (1861-1913) el genial autor de «Galaripsos», considerado como pensador poeta y poeta educador, célebre fue y es su obra, de potente vuelo, sensorial, exquisita y sonora.

Su nombre ha quedado perpetuado y sobrevivido al azote del tiempo, a la frágil vanidad, a las vicisitudes y entresijos de las ambiciones banales, al enojo de la tragedia, de las tiranas y ocultas fuerzas del odio y de la envidia, ascendiendo a la inmortalidad como Salomé Ureña de Henríquez (1850-1897), puesto que la inmortalidad, aunque petrifica al cuerpo, el mismo espíritu humano lo libera del «fardo inútil de la materia». Tal como expresó Francisco Raúl Aybar sobre él: «¡Se libró del cruel padecimiento!, puso término a la lenta putrefacción en vida, del pequeño cuerpo suyo…».

Este es el primer manuscrito, «Sobre Lava y escarcha», que póstumamente, se da a conocer del autor, de quien Evangelina Rodríguez nos recuerda: «Y mientras Goethe ¡oh naturaleza! te pedía un cabo para asirse a la vida, Deligne soltó el cabo que lo unía a la suya, y su alma partió como un esquife sutil, como un cisne impalpable que hiende el piélago inmenso de lo etéreo», en su ofrenda al bardo titulada «Ideas» (1913).

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más