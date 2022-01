El participio “impedido” va seguido de la preposición “de”, y no “a”, para introducir el complemento que expresa la acción que se impide, explica Fundéu Guzmán Ariza.

En los medios de comunicación dominicanos aparecen con frecuencia frases como “El presidente de turno se vio impedido a buscar la reelección”, “La población […] se ve impedida a acceder a elementos tecnológicos” o “La artista contó entre lágrimas cómo se vio impedida a trabajar en una obra de teatro”.

Como consta en el “Diccionario de la lengua española”, impedir, con el significado de ‘imposibilitar la ejecución de algo’, es un verbo transitivo que, como tal, introduce su complemento sin necesidad de preposición (“La pandemia no le impide viajar por el mundo”); no obstante, cuando se trata del participio en función de adjetivo, el complemento directo se transforma en un complemento introducido por la preposición “de” (“impedido de”, no “impedido a”), al igual que otros participios/adjetivos procedentes de un verbo transitivo: “merecedor de”, “necesitado de”.

Así, en los ejemplos citados lo más apropiado habría sido escribir “El presidente de turno se vio impedido de buscar la reelección”, “La población […] se ve impedida de acceder a elementos tecnológicos” y “La artista contó entre lágrimas cómo se vio impedida de trabajar en una obra de teatro”.

Fundéu Guzmán Ariza (www.fundeu.do) es una iniciativa de la Fundación Guzmán Ariza Pro Academia Dominicana de la Lengua, institución sin fines de lucro entre cuyos objetivos se encuentra impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación de la República Dominicana. Cuenta con la asesoría de la Academia Dominicana de la Lengua, el Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía y la FundéuRAE, así como con el patrocinio económico del bufete Guzmán Ariza