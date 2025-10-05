Génesis Ramos celebra mención de honor en el Premio Banreservas de Relatos con Merengue

La escritora dominicana Génesis Ramos Rodríguez expresó su alegría y gratitud tras recibir una mención de honor en la segunda edición del Premio Banreservas de Relatos, dedicado este año al merengue.

Su texto, titulado Los que bailan detrás del espejo, fue seleccionado entre más de setenta propuestas por su fuerza simbólica y su homenaje a la identidad cultural del país. “Para mí, el merengue no solo se baila, también se escribe; también cuenta nuestra historia”, comentó Ramos al finalizar la premiación.

Durante la actividad, realizada en el Bar del Teatro Nacional en el marco de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025, la autora compartió su emoción por formar parte de una iniciativa que une literatura y música en un mismo escenario.

Ramos destacó el esfuerzo del Centro Cultural Banreservas, Luna Insomne Editores y la Fundación Cultural Lado B por crear espacios que celebran la creatividad dominicana. “Fue una noche en la que la palabra y la tambora conversaron con respeto y alegría”, añadió.

La escritora también felicitó a los ganadores del certamen: Víctor Estrella Sánchez, Jonathan Estrella y Jimmy Feliz, así como a los demás autores reconocidos con menciones de honor. Consideró que la diversidad de voces participantes refleja la vitalidad de la narrativa contemporánea dominicana. “Cada cuento presentado tenía un latido distinto, pero todos bailaban al compás de un mismo ritmo: el amor por nuestra cultura”, afirmó.

Ramos, autora del poemario Alma sintítulo, aprovechó la ocasión para reafirmar su compromiso con la palabra y con la preservación de las tradiciones nacionales. “El merengue es más que música; es raíz, es memoria, es identidad”, señaló con entusiasmo. Entre sonrisas y abrazos, concluyó diciendo que seguirá escribiendo desde ese punto donde la literatura se convierte en tambor y el país entero parece moverse al ritmo de su voz.

