Festival de las Flores, Jarabacoa 2026

Fui con mi familia a disfrutar del Festival más colorido del Cibao, el que celebra cada año en las montañas. El Festival de este año se celebró en Parque de La Confluencia, en Jarabacoa, del 4 al 7 de junio de 2026. El evento ya está celebrando sus 15 años. Se ha convertido, para bien y salud del turismo alternativo, en un espacio lúdico donde convergen, de manera armónica, el gusto por la belleza de las flores, el arte, la artesanía, la música y la alegría del pueblo.

Tal como se anunció en Diario Libre: “Durante cuatro días, residentes y visitantes podrán disfrutar de una amplia programación que incluye actividades culturales, exposiciones pictóricas, muestras artesanales, gastronomía, espacios para emprendedores y comerciantes locales, así como la participación de invitados provenientes de distintos pueblos del país, en una gran celebración que resalta la identidad y el desarrollo de la región”. Lo Dicho se queda corto, pues allí se apreciaba mucha algarabía, música en vivo (Fernando Villalona, una noche, en otra Fefita la Grande, entre otros), buena organización.

Uno de los momentos más épicos fue el desfile de las embajadoras de las flores, la carroza hermosamente decorada con flores con los colores más espléndidos y llamativos, al igual que del desfile de los caballos. Una belleza. Es algo que, a decir verdad, yo lo había visto en San Miguel de Allende en México y el Festival de las Flores de Medellín.

Todo lo dicho nos recuerda la oferta turística se diversifica y se consolida con la publicidad y discursos de propaganda, sino con el trabajo tesonero de los agentes comunitarios, de gente que al igual que yo, lo apuesta todo al desarrollo real del turismo cultural y comunitario. Tenemos ya un Festival de las Flores valioso, sólido y variado y concertante; algo que refresca y le da otro matiz y otro color al turismo que desarrolla en este municipio (Jarabacoa), el quinto polo turístico de República Dominicana. ¿Lo sabías?

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Ahora los organizadores tendrán que sentarse y trabajar su dimensión internacional, lo que implica desarrollar cadena de valor turístico y sus eslabones, es decir, trabajar de la mano con los agentes y los sectores claves: dígase productos y servicios que intervienen para crear la experiencia integral de un viaje. Incluye eslabones principales —como transporte, alojamiento y gastronomía— y actividades de apoyo como marketing, agencias de viaje y con la comunidad.

El Festival me encantó y lo promoveré de modo oportuno a través de Quieroloma.

Las flores al igual que los pájaros existen desde tiempos inmemoriales. Solo que, a veces pasamos por camino e ignoramos su perfume, su belleza y su canto. Por algo el poeta Pablo Neruda dijo:

Flor, no te culpo, estoy, seguro de

que te digo

y para que florezcas donde debes

florecer, en todas las ventanas,

flor,

yo lucho

y canto desde ahora, como canto..

Fari Rosario Escritor y emprendedor Fari Rosario, escritor, editor, emprendedor, conferencista. Tiene un doctorado en Estudios Lingüísticos y Literarios por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM, sobresaliente cum laude). Ha publicado El jabalí y otros microcuentos (2007); El coleccionista (2008); Polvo y olvido (2009); El columpio de los sonámbulos: Antología de microcuentos dominicanos (2010); La aventura de la vaca flaca (2013); Los espejos asesinos y otras minificciones (2017); Temblor y furor, ensayos sobre literatura y lingüística (2021). Es el fundador de Quieroloma.com Ver más