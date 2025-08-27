La XXVII Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2025) se celebrará del 25 de septiembre al 5 de octubre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.
La edición rendirá homenaje al historiador Frank Moya Pons, reconocido como uno de los autores dominicanos más influyentes y prolíficos.
El eje temático será la literatura infantil y juvenil, con el objetivo de incentivar la lectura en las nuevas generaciones.
La Red de Ferias y Festivales Literarios de Latinoamérica participará como invitada de honor, lo que augura un amplio intercambio cultural.
En 2023, la feria recibió la certificación de Marca País, lo que la consolida como plataforma internacional de promoción cultural.
El viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, Pastor de Moya, afirmó que se trata del “evento literario más trascendental del país”.
La edición pasada registró más de 600,000 visitantes, ventas superiores a RD$ 75 millones y la participación de 19 países y 377 sellos editoriales.
Este año se desarrollarán más de 600 actividades, entre ellas 182 presentaciones de libros, 33 conferencias, 125 charlas, 65 talleres y 103 coloquios.
El evento contará con 15 pabellones temáticos, tres salas de conferencias, dos auditorios y 123 espacios de exhibición.
Entre las novedades figura la Sala de Negocios, enfocada en la internacionalización de autores dominicanos con apoyo de agentes literarios y editoriales digitales.
El programa Multiplicando Letras integrará a 75 talleristas y gestores culturales de diferentes provincias con hospedaje y dietas garantizadas.
El Ministerio de Cultura confirmó el regreso del programa Bonolibro, que en 2024 distribuyó 21,000 ejemplares gratuitos.
La feria recibirá a importantes editoriales internacionales como Grupo Planeta, Grupo Anaya, Fondo de Cultura Económica y la Universidad de Salamanca.
La Cinemateca Nacional abrirá un espacio dentro de la programación para cortometrajes, documentales y ciclos de cine nacional e internacional.
Con diez días de actividades, la FILSD 2025 se perfila como la mayor fiesta del libro y la cultura en República Dominicana y un referente en Iberoamérica.
