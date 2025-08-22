La escritora y periodista Emilia Pereyra puso en circulación su nueva novela «Cuando gemía la Patria», sobre la dominación haitiana y la independencia dominicana, un período crucial de la historia nacional.

La obra fue puesta a circular en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, en Santo Domingo, el pasado 20 de agosto.

El poeta, narrador y ensayista Eduardo Gautreau de Windt hizo la presentación de la novela y la escritora y periodista Marivell Contreras fungió como maestra de ceremonias. La declamadora Rosa Iris Clariot recitó varios poemas del patricio Juan Pablo Duarte, con un fondo de guitarra, provisto por el músico Elián Hernández.

Vista panorámica del público que asistió al acto de presentación de la novela “Cuando gemía la Patria”, de Emilia Pereyra. Fotos de Erickson Polanco.

El doctor Gautreau de Windt expresó: «Emilia Pereyra, “como novelista comprometida nos regala una obra que nos llama a la reflexión, sin ser panfletaria ni sesgada por ideología alguna, y nos recuerda que esta patria, nuestros ancestros, abuelos y bisabuelos, padecieron bajo el oprobioso e inmisericorde yugo haitiano, durante ese aciago período de 1822 a 1844, la Era de la dominación haitiana, una dominación que no se nos puede olvidar».

«Y es precisamente en el momento en el que nos quieren desdibujar la historia vendiéndonos falsedades, en la escuela y hasta las altas instancias de los poderes nacionales e internacionales, en que una obra como esta irrumpe en la literatura nacional», destacó el autor.

Gautreau de Windt resaltó «la hermosura literaria con que está entretejida la novela». Además agregó: «Los enaltecidos pasajes escriturales que hacen posible la narración; los enjundiosos diálogos, frutos de la intuición, la imaginación, la creatividad y el profundo conocimiento sobre los personajes y las situaciones de época que la narradora maneja con maestría. Y, en cuanto a su forma, ya que la literatura es forma, las obras de Emilia se caracterizan por su estilo fluido y sencillo apto para cualquier tipo de lector».

De izquierda a derecha, Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, la escritora Emilia Pereyra, Henry Mercedes, director general de Mecenazgo, y el escritor Eduardo Gautreau de Windt. Fotos de Erickson Polanco.

En tanto, Emilia Pereyra explicó el proceso de creación de la novela. «Me ha llevado a hacer muchas lecturas y relecturas, a contrastar versiones historiográficas, a revisar sentencias y otros documentos de la época. También a pensar, a intuir y a imaginar acerca de ese pasado lejano, a articular unas tramas que debían incluir los principales episodios registrados por la historia, que son numerosos y repletos de grandes personajes e interlocutores», agregó.

Manifestó que ha apostado a ser lo más fiel posible a los hechos comprobados y que ha he hecho un esfuerzo consciente por hacer la tarea intelectual y creativa. «Hubo dominación u ocupación, como quieran llamarle. Y hubo independencia. De esto no hay dudas. La obra trata de esos macro episodios y de muchos micro sucesos colaterales», dijo.

A seguidas, añadió: «He escrito una novela histórica, una obra de ficción; no un libro de historia. Y ojalá que no se generen confusiones, como pasó con La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa. Esto me ha permitido usar la creatividad y la imaginación, bien llamada 'la loca de la casa' por la escritora Rosa Montero, para crear estructuras y relatos y perfilar personajes».

La novela «Cuando gemía la Patria» conduce a los lectores a los cimientos mismos de la nación dominicana: los turbulentos años de la ocupación haitiana y el amanecer de la Independencia Nacional.

La narración desvela los secretos de una época determinante que forjó el carácter de la nación dominicana, mostrando la valentía, la astucia y el espíritu de aquellos que soñaron con la libertad.

La obra está disponible en Tus libros en Casa, Santuario, en la librería La Trinitaria y próximamente se venderá en librería Cuesta. Igualmente puede ser adquirida en Amazon.

«Cuando gemía la Patria», publicada por Editora Horus, es la cuarta novela histórica que publica la escritora Emilia Pereyra, Premio Nacional de Periodismo 2019, Premio de Novela Histórica Enriquillo 2020 y Premio Caonabo de Oro 2025.

Anteriormente, la autora ha divulgado «El grito de tambor», «El faldón de la pólvora», «El corazón de la revuelta», novelas acerca de otros hechos históricos. También Pereyra ha publicado las novelas «El crimen verde», «Cenizas del querer», «Cóctel con frenesí», «¡Oh, Dios!»; el libro de cuentos «El inapelable designio de Dios», el ensayo histórico «Resistencia cultural en la dominación haitiana» y «Rasgos y figuras», conjunto de perfiles biográficos.

