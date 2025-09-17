Los cantantes dominicanos José Alberto – El Canario -, Los Hermanos Rosario, Milly Quezada y Techy Fatule lograron nominaciones a los Latin Grammy, cuya ceremonia se celebrará el 13 de noviembre en Las Vegas.

El Canario compite con su producción Big Swing en la categoría Mejor Álbum de Salsa, a la que también están nominados Los Hermanos Rosario gracias a su álbum Infinito Positivo.

Por su parte, Milly Quezada recibió la nominación a Mejor Álbum de Merengue/Bachata con su proyecto en vivo Milly Quezada Live Vol. 1 Desde el Teatro Nacional de República Dominicana.

En tanto, la cantautora Techy Fatule se alzó con la nominación a Mejor Canción Tropical por su tema Cariñito.

Estas nominaciones "reflejan la fuerza, diversidad y calidad de la música dominicana", de acuerdo con un comunicado difundido por el sello La Oreja Media Group, al que pertenecen estos artistas.

La rapera dominicana Tokischa también logró una nominación a los Latin Grammy por su colaboración en el tema 'De Maravisha' junto a la argentina Nathy Peluso.

