Diccionarios, claves de redacción

Diccionario de la lengua española de la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Se ofrecen algunos consejos lingüísticos sobre la escritura adecuada de términos relacionados con los diccionarios para una buena redacción de las noticias sobre estas obras de consulta.

Los títulos, en cursiva

Lo adecuado es escribir el título de la publicación en cursiva y con mayúscula inicial solamente en la primera palabra, como indica la Ortografía de la lengua española: Diccionario de la lengua española, Diccionario del español dominicano, Diccionario fraseológico del español dominicano, Diccionario panhispánico de dudas, Diccionario jurídico dominicano, Diccionario panhispánico del español jurídico, Diccionario histórico de la lengua española, Diccionario de americanismos, Diccionario del estudiante.

En los casos en que no sea posible el empleo de las cursivas, se puede optar por las comillas. Además, se recomienda no escribir con mayúscula inicial todos los elementos significativos del título: Diccionario de la lengua española, no Diccionario de la Lengua Española.

Escritura de las siglas

Las siglas correspondientes a los nombres de los diccionarios también se resaltan en cursivas: DLE (sigla de Diccionario de la lengua española), DED (sigla de Diccionario del español dominicano), DPD (sigla de Diccionario panhispánico de dudas), DJD (sigla del Diccionario jurídico dominicano), DPEJ (sigla de Diccionario panhispánico del español jurídico), DHLE (sigla de Diccionario histórico de la lengua española).

En cambio, las siglas oficiales de las instituciones que elaboran y publican estas obras de consulta se escribirán en redonda, de esta manera: RAE (Real Academia Española), ASALE (Asociación de Academias de la Lengua Española), ADL (Academia Dominicana de la Lengua), IGALEX (Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía).

Aunque en general las siglas se escriben enteramente en mayúscula, son válidas las formas solo con mayúscula en la inicial de acrónimos como Asale o Igal ex.

Ediciones

Para referirse a la edición de una publicación que incluya ordinales complejos correspondientes a la primera y a la segunda decena estos se pueden escribir en una o dos palabras, aunque lo preferible es hacerlo en una (vigesimotercera edición del Diccionario de la lengua española), tal y como señala la Ortografía de la lengua española. Si se escribe en una sola palabra, no lleva tilde (vigesimotercera), por tratarse de una palabra llana terminada en vocal; si se escribe en dos, la palabra vigésima, que concuerda en femenino con tercera, lleva tilde por ser esdrújula (vigésima tercera).

En el caso de preferir la abreviatura numérica, lo correcto es escribirla con punto abreviativo entre el número y la ª: 1.ª, 2.ª, 23.ª, 23.5ª.

Entradas, artículos, lemas…

En las noticias sobre diccionarios se suele hablar de entradas, artículos, lemas y acepciones, sobre todo cuando se ofrecen las cifras que de ellos contiene la obra:

Un artículo es cada una de las unidades que componen un diccionario (también llamadas entradas).

es cada una de las unidades que componen un diccionario (también llamadas entradas). El lema es la palabra que da entrada al artículo (por ello también se llaman entradas de modo genérico). Cuando se consulta un diccionario, se busca a partir de estos lemas (que suelen aparecer destacados tipográficamente, por el tipo de letra, el color…, para facilitar la búsqueda).

es la palabra que da entrada al artículo (por ello también se llaman entradas de modo genérico). Cuando se consulta un diccionario, se busca a partir de estos lemas (que suelen aparecer destacados tipográficamente, por el tipo de letra, el color…, para facilitar la búsqueda). Una acepción es cada uno de los significados del lema. Incluyen la definición y la categoría gramatical y, de forma opcional, otros elementos, como ejemplos y marcas de uso.

Por último, cabe apuntar que el Diccionario de la lengua española, al que muchos se refieren como «el diccionario de la RAE», es una obra conjunta de las veintitrés academias de la lengua que conforman la Asale, no solo de la española.