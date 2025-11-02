De “la gravedad de la tierra a la gravedad de Don Quijote” y otros objetos

Que la gravedad de la Tierra, como maravilla de la Física, encuentre su analogía en la gravedad de Don Quijote, como fenómeno de la Medicina, posiblemente corrobore la etimología metafórica del latín “gravitas”, PESO o PESADEZ, que la enfermedad ejerce sobre nuestro cuerpo, y la de la atracción gravitacional  sobre nuestro planeta. Aun así, ¿podríamos fundar dicha metáfora, desde sus orígenes, sobre la fuerza de gravedad mucho más fuerte de la Tierra en comparación con la fuerza de gravedad mucho más débil del cuerpo humano?

Luis Ernesto Mejía

Lingüísta

