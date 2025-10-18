Del 19 al 30 de octubre, la República Dominicana será un gran escenario vivo con la celebración del XII Festival Internacional de Teatro FITE RD 2025, organizado por el ministerio de Cultura.

Bajo el “El teatro somos todos", se invita a todos amantes de las artes escénicas y al público en general a disfrutar de todo lo que brinda el teatro, una de las expresiones artísticas más antiguas, insustituible, siempre renovada.

Y no podría ser más cierto que todos somos el teatro; sí, porque el teatro es reflejo, es encuentro, es diálogo entre almas. Es la vida misma, transformada en arte.

Con España como país invitado de honor, y con la justa dedicatoria a Freddy Ginebra, el festival reunirá 78 presentaciones procedentes de 10 naciones, además de talleres, foros, espacios de formación y expresiones teatrales en las calles.

El FITE RD 2025 es mucho más que una programación artística: es una fiesta que celebra la diversidad, la creatividad y el poder de la cultura como punto de unión entre los pueblos.

En tiempos en que el ruido y la prisa suelen dominar, el teatro nos invita a detenernos, a mirar al otro, a sentir y pensar desde la empatía.

Saludamos con entusiasmo esta iniciativa que reafirma la vitalidad del arte escénico dominicano y su conexión con el mundo. Que este festival siga recordándonos que, en efecto, el teatro somos todos: los artistas que lo hacen posible, el público que lo vive y la sociedad que encuentra en él un espejo donde reconocerse y soñar.