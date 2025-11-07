Artistas galardonados en la premiación de la 31 Bienal Nacional de Artes Visuales solicitaron al ministro de Cultura Roberto Ángel Salcedo restituir la totalidad de los premios otorgados por el jurado garantizando el respeto a la decisión colegiada y a la libertad de creación de todos los participantes.

A través de una misiva remitida al ministro, los artistas manifestaron su preocupación por la resolución No. 18-2025, mediante la cual se anula el criterio técnico que sustentó los premios otorgados por el jurado de la premiación.

En ese orden, argumentaron que dicha resolución se fundamenta en una interpretación lingüística del término “perecedero”, basada en la definición del diccionario de la Real Academia Española, y no en las definiciones técnicas, museológicas y profesionales establecidas por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), organismo que rige los estándares internacionales de conservación y manejo de colecciones y que sostiene la existencia misma de sus prácticas en el espacio expositivo y de las obras y los materiales que emplearon para hacerlas.

"Lo que se saca de raíz vuelve a crecer", del artista David Pérez, obra ganadora de la categoría de escultura en la Bienal 2025

Añadieron que la medida no solo afecta a la obra Lo que no se saca de raíz, vuelve a crecer, del artista Jorge David Pérez (Karmadavis), sino que compromete la legitimidad y coherencia institucional de todo el proceso, así como la vigencia de la Bienal como plataforma para promover la expresión artística contemporánea en todas sus dimensiones.

Además, solicitaron que se establezca un espacio de diálogo técnico y profesional entre el Ministerio, el Comité Organizador y la comunidad artística, a fin de fortalecer las bases normativas de futuras ediciones de la Bienal y evitar acciones que laceren su institucionalidad.

A continuación la carta íntegra:

