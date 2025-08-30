Tras su fallecimiento el pasado 24 de agosto, el nombre del director, dramaturgo y actor teatral Franklin Domínguez está siendo solicitado para que complete el de Palacio de Bellas Artes, institución a la cual sirvió durante más de 60 años de carrera.

Franklin Domínguez desarrolló una carrera como dramaturgo, director, precursor del cine y actor que tiene la estatura como para que su nombre identifique el edificio monumental del arte en Santo Domingo,

Lista de personas que han dado su consentimiento vía grupo de WS o mediante change.org para que el Palacio de Bellas Artes de la ciudad de Santo Domingo lleve el nombre del maestro Franklin Domínguez

  1. Abril Troncoso
  2. Aidita Selman
  3. Alejandro Serrano Reinoso
  4. Alexis Casado
  5. Alfaquelis Santos Guerrero
  6. Alfredo Capellán
  7. Alfredo De Oleo
  8. Alicia Baroni
  9. Alicia Lluberes
  10. Allen Campos
  11. Almudena Martínez Herrera
  12. Amarilis Rodríguez
  13. Ambar Rodríguez
  14. Amerfis Cáceres
  15. Ana Amparo
  16. Ana Beatriz Rodríguez
  17. Ana Julissa Castillo
  18. Ana Lidia Abreu
  19. Ana María Henríquez
  20. Ana Rodríguez
  21. Ana Yauger
  22. Analie Trinidad Ng
  23. Anamín Santiago
  24. Andreina Jiménez
  25. Andrés L. Mateo
  26. Anel Tejeda
  27. Ángel Suero Ogando
  28. Ángela Hernández
  29. Ángela Rodríguez Risk
  30. Aniova Prandy
  31. Annie Tavarez Ventura
  32. Anny Soriano
  33. Anthony Castillo
  34. Antonia Díaz
  35. Antonio De Jesús Cassó García
  36. Anyi Domínguez
  37. Aquiles Julián
  38. Arantza Cuadra
  39. Aristóteles B. Ponserrate D.
  40. Augusto de los Santos
  41. Basilio Nova
  42. Begoña Suárez
  43. Bélgica Santos De La Cruz
  44. Belkis Sandoval
  45. Bellamire Alevante
  46. Berkis Sánchez Cuello
  47. Betsi Angely Mata
  48. Bianyery Lora
  49. Biendy Patricia Capellán Pacheco
  50. Bienvenido Scharboy
  51. Billy Hasbún Khoury
  52. Bladimir Caraballo Cabrera
  53. Bohechío Polanco
  54. Brais Freire Casal
  55. Braulio Ruiz
  56. Brella Méndez
  57. Brian Reynoso
  58. Bruno Rosario Candelier
  59. Canek Denis
  60. Carlos Fernández Veras
  61. Carlos Guzmán
  62. Carlota Carretero
  63. Carmen Luisa Almonte Moya
  64. Carmen Manuela Feliz Reyes
  65. Carmen Suriel
  66. Catalina Andújar
  67. César Medina D’óleo
  68. César Ogando
  69. Cherny Reyes
  70. Ching Ling Ho
  71. Chiqui Vicioso
  72. Christian Valerio
  73. Cibeles Sánchez
  74. Clara Caminero
  75. Clara Luz Lozano
  76. Clara Morel
  77. Clara Quiñones
  78. Claudio Rivera
  79. Cora Rodríguez de Zimmermann
  80. Cristina E. Díaz Gómez
  81. Cromcín Domínguez
  82. Cuqui Batista
  83. Daniel Acosta
  84. Daniel Veloz
  85. Daniela Batista
  86. Daniela Tovar
  87. Danilo Ginebra Mañón
  88. Danilo Reynoso
  89. David Almengod
  90. Denys López
  91. Desirée Reyes
  92. Digno Roa
  93. Dileisy Domínguez
  94. Dilia Mieses
  95. Dimelfy Domínguez
  96. Diógenes Polanco
  97. Dolquisa Olivarez
  98. Dorayna López Ureña
  99. Eddy de Jesús Domínguez Luna
  100. Edison Pichardo
  101. Eduardo Villanueva
  102. Edwin Espinal Hernández
  103. Eilyn De la Cruz Acevedo
  104. Elaine Vargas Elena de Vásquez
  105. Eligió Antonio Radhamés Bisonó Cabrera
  106. Eliseo Pérez
  107. Elizabeth Mateo De Svensson
  108. Ellis Pérez
  109. Elsa Liranzo
  110. Elvin García Caro
  111. Elvira Taveras
  112. Elvis Guzmán
  113. Emil Maríñez
  114. Emilia Pereyra
  115. Emilio Fernández
  116. Ernesto Fidel López Gil
  117. Esmailyn Morel Reyes
  118. Esther Hernández Medina
  119. Eulalia Domínguez
  120. Euri Cabral
  121. Eva Soriano Fernández
  122. Exmin Carnaval
  123. Ezequiel Taveras
  124. Farida Diná
  125. Faris Mejía
  126. Federico Fondeur
  127. Federico Morel
  128. Fenelón García
  129. Fidel López
  130. Fifi Landestoy
  131. Francis Cruz
  132. Francis Mesa
  133. Francisco – Chino Méndez Vargas
  134. Francisco Casado
  135. Frank Ceara
  136. Franklin Romero
  137. Franklin Sánchez
  138. Freddy Ginebra
  139. Frederich Abreu
  140. Gabriela Rufino
  141. Genaro Reyes (Cayuco)
  142. Génesis Brito Amparo
  143. Giamilka Román
  144. Gianna Figuereo
  145. Gianni Paulino
  146. Gilberto Hernández
  147. Giovanna Gutiérrez
  148. Giovanny Cruz
  149. Guillermo Molina Mueses
  150. Glaem Parls
  151. Glenys Bisonó
  152. Gloria Peralta
  153. Gracielina Olivero
  154. Guillermo Cordero
  155. Guillermo Liriano
  156. Gustavo Fermín
  157. Gustavo Ubrí
  158. Hansel Jesús Restituyo Portorreal
  159. Héctor Then
  160. Henry Mercedes Vales
  161. Henssy Pichardo
  162. Hillary Acevedo
  163. Ian Víctor
  164. Ico Abreu
  165. Iguaniona Franco
  166. Ilonka Vásquez
  167. Inés Tolentino
  168. Irene Corporán
  169. Isaac Núñez Medrano

EN ESTA NOTA

Bellas Artes Franklin Domínguez Santo Domingo teatro

Servicios de Acento.com.do

Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real.

Ver más