Tras su fallecimiento el pasado 24 de agosto, el nombre del director, dramaturgo y actor teatral Franklin Domínguez está siendo solicitado para que complete el de Palacio de Bellas Artes, institución a la cual sirvió durante más de 60 años de carrera.
Franklin Domínguez desarrolló una carrera como dramaturgo, director, precursor del cine y actor que tiene la estatura como para que su nombre identifique el edificio monumental del arte en Santo Domingo,
Lista de personas que han dado su consentimiento vía grupo de WS o mediante change.org para que el Palacio de Bellas Artes de la ciudad de Santo Domingo lleve el nombre del maestro Franklin Domínguez
- Abril Troncoso
- Aidita Selman
- Alejandro Serrano Reinoso
- Alexis Casado
- Alfaquelis Santos Guerrero
- Alfredo Capellán
- Alfredo De Oleo
- Alicia Baroni
- Alicia Lluberes
- Allen Campos
- Almudena Martínez Herrera
- Amarilis Rodríguez
- Ambar Rodríguez
- Amerfis Cáceres
- Ana Amparo
- Ana Beatriz Rodríguez
- Ana Julissa Castillo
- Ana Lidia Abreu
- Ana María Henríquez
- Ana Rodríguez
- Ana Yauger
- Analie Trinidad Ng
- Anamín Santiago
- Andreina Jiménez
- Andrés L. Mateo
- Anel Tejeda
- Ángel Suero Ogando
- Ángela Hernández
- Ángela Rodríguez Risk
- Aniova Prandy
- Annie Tavarez Ventura
- Anny Soriano
- Anthony Castillo
- Antonia Díaz
- Antonio De Jesús Cassó García
- Anyi Domínguez
- Aquiles Julián
- Arantza Cuadra
- Aristóteles B. Ponserrate D.
- Augusto de los Santos
- Basilio Nova
- Begoña Suárez
- Bélgica Santos De La Cruz
- Belkis Sandoval
- Bellamire Alevante
- Berkis Sánchez Cuello
- Betsi Angely Mata
- Bianyery Lora
- Biendy Patricia Capellán Pacheco
- Bienvenido Scharboy
- Billy Hasbún Khoury
- Bladimir Caraballo Cabrera
- Bohechío Polanco
- Brais Freire Casal
- Braulio Ruiz
- Brella Méndez
- Brian Reynoso
- Bruno Rosario Candelier
- Canek Denis
- Carlos Fernández Veras
- Carlos Guzmán
- Carlota Carretero
- Carmen Luisa Almonte Moya
- Carmen Manuela Feliz Reyes
- Carmen Suriel
- Catalina Andújar
- César Medina D’óleo
- César Ogando
- Cherny Reyes
- Ching Ling Ho
- Chiqui Vicioso
- Christian Valerio
- Cibeles Sánchez
- Clara Caminero
- Clara Luz Lozano
- Clara Morel
- Clara Quiñones
- Claudio Rivera
- Cora Rodríguez de Zimmermann
- Cristina E. Díaz Gómez
- Cromcín Domínguez
- Cuqui Batista
- Daniel Acosta
- Daniel Veloz
- Daniela Batista
- Daniela Tovar
- Danilo Ginebra Mañón
- Danilo Reynoso
- David Almengod
- Denys López
- Desirée Reyes
- Digno Roa
- Dileisy Domínguez
- Dilia Mieses
- Dimelfy Domínguez
- Diógenes Polanco
- Dolquisa Olivarez
- Dorayna López Ureña
- Eddy de Jesús Domínguez Luna
- Edison Pichardo
- Eduardo Villanueva
- Edwin Espinal Hernández
- Eilyn De la Cruz Acevedo
- Elaine Vargas Elena de Vásquez
- Eligió Antonio Radhamés Bisonó Cabrera
- Eliseo Pérez
- Elizabeth Mateo De Svensson
- Ellis Pérez
- Elsa Liranzo
- Elvin García Caro
- Elvira Taveras
- Elvis Guzmán
- Emil Maríñez
- Emilia Pereyra
- Emilio Fernández
- Ernesto Fidel López Gil
- Esmailyn Morel Reyes
- Esther Hernández Medina
- Eulalia Domínguez
- Euri Cabral
- Eva Soriano Fernández
- Exmin Carnaval
- Ezequiel Taveras
- Farida Diná
- Faris Mejía
- Federico Fondeur
- Federico Morel
- Fenelón García
- Fidel López
- Fifi Landestoy
- Francis Cruz
- Francis Mesa
- Francisco – Chino Méndez Vargas
- Francisco Casado
- Frank Ceara
- Franklin Romero
- Franklin Sánchez
- Freddy Ginebra
- Frederich Abreu
- Gabriela Rufino
- Genaro Reyes (Cayuco)
- Génesis Brito Amparo
- Giamilka Román
- Gianna Figuereo
- Gianni Paulino
- Gilberto Hernández
- Giovanna Gutiérrez
- Giovanny Cruz
- Guillermo Molina Mueses
- Glaem Parls
- Glenys Bisonó
- Gloria Peralta
- Gracielina Olivero
- Guillermo Cordero
- Guillermo Liriano
- Gustavo Fermín
- Gustavo Ubrí
- Hansel Jesús Restituyo Portorreal
- Héctor Then
- Henry Mercedes Vales
- Henssy Pichardo
- Hillary Acevedo
- Ian Víctor
- Ico Abreu
- Iguaniona Franco
- Ilonka Vásquez
- Inés Tolentino
- Irene Corporán
- Isaac Núñez Medrano
Compartir esta nota