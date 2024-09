Las redes sociales han servido de inspiración para los directores que buscan crear audiovisuales apegados a la realidad a través de un dispositivo inteligente. Eso sucedió, por ejemplo, con el documental de Netflix, que estrenó El dilema de las redes sociales (2020), basado en el poder y la adicción que generan en la población, narrado a través de expertos de Silicon Valley.

La Dirección General de Cine (DGCine) está consciente del impacto de estas aplicaciones digitales, ya que se registran 10.1 millones de usuarios en internet y 7.2 millones de personas conectadas a redes sociales, según Digital Report 2024: Dominican Republic.

El organismo estatal y la empresa de consultoría Apricus resaltaron que las publicaciones de los famosos que filmaron o produjeron un largometraje en Quisqueya tuvieron un valor de US$ 13.2 millones por concepto de promoción generada entre 2018 y 2021.

Si bien la gran mayoría de estas publicaciones (135 de 158 identificadas) fueron realizadas en 2020, el 97 % del valor generado fue en 2021, detallan.

La DGCine señaló que en 2018 se realizaron tres publicaciones, donde el valor generado por la publicación fue de US$ 16,292, cifra que incrementó hasta US$ 374,188 en 2020.

El informe Impacto del sector cinematográfico en la economía dominicana, elaborado por la empresa de consultoría Apricus, destacó que en 2021, luego de la pandemia COVID-19, se realizaron 20 publicaciones con un valor total de publicidad de US$ 12,865,885.

Además, funcionan como un aliado para la promoción de destinos fílmicos y atraer el fanático que sigue los pasos profesionales de su actor, director o productor favorito debido al clic de “me gusta”, “reenviar” o “compartir”.

Y no es para menos, la plataforma We Are Social contabiliza 5,070 millones de usuarios en redes sociales a abril del 2024. O sea, el 62.6 % de la población total global, que pasan 2:20 minutos en promedio navegando.

Facebook (3,065 millones), Instagram (2,000 millones), WhatsApp (2,000 millones), TikTok (1,582 millones), y X (611 millones), conforman el conglomerado más alto de las plataformas sociales más concurridas por los internautas.

Statista señala que para este año, el gasto mundial de publicidad será de US$ 1,077 millones, un leve crecimiento de 6.3 % comparado con los US$ 1,013 millones del 2023. Para el próximo año, se estiman US$ 1,137 millones para alcanzar los US$ 1,362 millones en 2029.

Si Bien República Dominicana está emergiendo en la industria creativa y cultural global, Estados Unidos, su principal sociocomercial, turístico y cinematográfico es el líder del mercado publicitario más grande del mundo con una inversión de US$ 292,800 millones. A este le siguen China (US$ 113,900 millones), Japón (US$ 51,000 millones), Reino Unido (US$ 41,800 millones) y Alemania (US$ 29,200 millones).

Además, Social Media Examiner destaca que el 86 % de los profesionales del marketing utiliza Facebook, frente al 79 % de Instagram y 65 % de LinkedIn.

Al cierre de agosto de este año, la DGCine registró que el rodaje de tres proyectos cinematográficos internacionales contó con un presupuesto de RD$ 395.5 millones, mientras seis nacionales registran un monto de RD$ 373.4 millones.