La película "7 de julio: ¿Quién mató al presidente de Haití", un drama sobre el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, llegará a los cines dominicanos el 30 de octubre próximo, tras su proyección en Estados Unidos y Canadá.

La película, filmada en República Dominicana, Haití y Estados Unidos, narra la vida de una joven estudiante universitaria, quien en su búsqueda por conocer la vida del mandatario para escribir una memoria, se ve arrastrada a un mundo de intriga política, conspiraciones internacionales y caos.

Una vez allí se encuentra frente a una verdad devastadora, por lo que deberá arriesgarlo todo para desentrañar el secreto más oscuro de una nación, de acuerdo con los promotores del filme.

La película, dirigida por Robenson Lauvince y con guión de Paul Henry Athis y Gary Victor, es protagonizada por Jimmy Jean-Louis.

Cuenta, además, con las actuaciones de Raquel Pelissier, Paul Henry Athis, Anthony Alvarez, Tico Armand, Pedro Moreno, Johnnie Mercedes y Eddy Francois.

De acuerdo con informaciones oficiales, Moïse fue torturado y asesinado en su residencia privada del sector capitalino de Pétion-Ville por un grupo de mercenarios, en su mayoría colombianos, el 7 de julio de 2021, un ataque en el que resultó herida su esposa, la primera dama Martine Moïse.

El equipo habría contado con la complicidad de agentes de las unidades especializadas del Palacio Nacional encargadas de garantizar la seguridad del jefe de Estado a varios niveles.

