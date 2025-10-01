La nueva película de suspenso y terror dominicana Baño de mujeres, se estrenará en salas de República Dominicana y Puerto Rico, con una historia protagonizada por Judith Rodríguez, Angelique Burgos y Altair Jarabo, mientras que a Estados Unidos y América Latina en diciembre del 2025.

“Estrenar esta primera película de suspenso y terror representa más que un honor, tener la oportunidad de que personas como Caribbean Films confíen en mí. Me regalaron mi carrera como director hace ya varios años y ahora me están regalando un género nuevo que nunca había explorado y que me ayudó bastante a crecer en el ámbito profesional”, expresó el director del largometraje, Frank Perozo.

El cineasta agradeció la oportunidad y destacó al “gran equipo no solamente del cuerpo actoral sino todo el equipo técnico que me acompañó durante esta hermosa travesía”.

Frank Perozo, director y antagonista de la cinta, acompañado de Angelique Burgos, Judith Rodríguez, Pepe Sierra, Mario Lebrón, Ramón Candelario, Juan Carlos Pichardo, Gracielina Oliveros, Orestes Amador y Lucitania Suero.

Además, con las participaciones de Brea Frank, Marta González, Daniel Luciano, Nelfa Núñez, Arturo López, Freyenly Rojas y Nico Clínico.

Dentro de esta producción está la ingeniería de sonido y musicalización, a cargo del músico canadiense Mario Sévigny, ganador de múltiples premios con este género, cuya composición musical le aporta una atmósfera distintiva a los momentos de suspenso y terror en la película.

Además, los productores recalcaron que esta fue una puesta en escena que requirió de un equipo de efectos especiales en set para crear algunas situaciones como fueron las ocurridas en el baño, se necesitó una planificación desde producción para poder crear efectos que fueran creíbles.

