Documental sobre los congos de Villa Mella se estrena en el cine

Kacimiro, documental que retrata la tradición de los Congos de Villa Mella, llegó a las salas de cine del país bajo la distribución de Caribbean Cinemas.

Dirigido por Boynayel Mota y producido por Fernando Santos Díaz (Guasábara Cine y Timacle Film), el largometraje presenta la vida y el legado de Kacimiro Minier, maestro artesano y excapitán de la Cofradía del Espíritu Santo.

A través de su historia, la película ofrece una mirada profunda a la riqueza cultural y ancestral de una tradición reconocida por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Con una fotografía a cargo de Oliver Mota, Kacimiro conecta al público con los símbolos, cantos y rituales de Mata los Indios, comunidad que mantiene viva la oralidad y musicalidad transmitida por más de cinco siglos.

El documental ha sido reconocido con el premio a Mejor Documental en el Festival de Cine Fine Arts 2025 y formó parte de la selección oficial de la XVII edición del Festival de Cine Global de Santo Domingo.

La Dirección General de Cine (Dgcine) participó en la gala con la presencia de la directora general, Marianna Vargas Gurilieva, quien destacó la importancia de iniciativas como esta para visibilizar y preservar el patrimonio cultural dominicano a través del cine.

Kacimiro es protagonizado por los propios portadores de esta tradición y constituye un valioso testimonio audiovisual de una herencia que no solo pertenece a República Dominicana, sino al mundo entero.

