Getty Images Trump firmó una proclamación con la nueva tarifa este viernes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que añade una tarifa de US$100.000 para los solicitantes del programa de visas H-1B, cuyo objetivo es atraer a trabajadores calificados del extranjero a ciertas industrias.

La orden menciona el "abuso" del programa y condicionará la entrada a EE.UU. de los que tengan una visa H-1B a haber pagado la tarifa. Aunque aún se desconocen los detalles, esto solamente regiría para las futuras visas de este tipo que el país asigne mediante un mecanismo habitual de lotería.

Los críticos del programa han argumentado durante mucho tiempo que las visas H-1B socavan la fuerza laboral estadounidense, mientras que sus partidarios, incluido el multimillonario Elon Musk, argumentan que permite a EE.UU. atraer a los mejores talentos de todo el mundo.

La orden de Trump entrará en vigor el 21 de septiembre. Solo se aplicaría a nuevas solicitudes, pero las empresas tendrían que pagar la misma cantidad por cada solicitante durante seis años, según declaró el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick.

"La empresa debe decidir (…) si la persona es lo suficientemente valiosa como para hacer un pago de US$100.000 anuales al gobierno, o si debería regresar a casa y contratar a un estadounidense", declaró, y añadió: "Todas las grandes empresas están de acuerdo".

"Si van a capacitar a alguien, deben capacitar a un recién graduado de una de las mejores universidades de nuestro país. Capaciten a estadounidenses. Dejen de traer gente para quitarnos el trabajo", sostuvo Lutnick.

Desde 2004, el número de solicitudes H-1B se ha limitado a 85.000 al año.

Hasta ahora, las visas H-1B conllevaban distintos costos administrativos que sumaban alrededor de US$1.500.

Los datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) muestran que las solicitudes de visas H-1B para el siguiente año fiscal se redujeron a aproximadamente 359.000, el mínimo en cuatro años.

El mayor beneficiario del programa durante el año fiscal anterior fue Amazon, seguido de los gigantes tecnológicos Tata, Microsoft, Meta, Apple y Google, según estadísticas gubernamentales.

El viernes por la noche, y ante la incertidumbre por conocer la nueva normativa al detalle, Amazon informó a sus empleados con visas H-1B que ya se encontraban en EE.UU. que permanecieran allí.

Según un aviso interno, al que tuvo acceso Business Insider, la compañía indicó que quienes se encuentran en el extranjero deberían "intentar regresar antes de la fecha límite de mañana, si es posible".

Quienes no puedan regresar antes de que la orden entre en vigor deberían evitar intentar reingresar a EE.UU. "hasta que se proporcionen más instrucciones", según la compañía.

La Casa Blanca aclaró el sábado que la tarifa no se aplicará a las visas actuales ni a las solicitudes de renovación.

Mientras tanto, Nasscom, el principal organismo comercial de India, expresó su preocupación por el edicto y que el plazo de un día generaba "considerable incertidumbre para empresas, profesionales y estudiantes de todo el mundo".

Getty Images Para entrar a EE.UU. los beneficiarios de la visa H-1B deberán tener una prueba de que han pagado los US$100.000.

India fue el mayor beneficiario de visas H-1B el año pasado, con el 71% de las solicitudes aprobadas, según informa la agencia de noticias Reuters, que cita datos oficiales.

China se ubicó en segundo lugar con el 11,7%.

"Un impacto devastador"

Tahmina Watson, abogada fundadora de Watson Immigration Law, declaró a la BBC que el fallo podría ser un golpe fatal para muchos de sus clientes, en su mayoría pequeñas empresas y startups.

"Casi todos se verán impedidos de acceder a un empleo. Estos US$100.000 como punto de entrada tendrán un impacto devastador", añadió, señalando que muchas pequeñas y medianas empresas "dirán que, en realidad, no encuentran trabajadores para el puesto".

"Cuando los empleadores patrocinan talento extranjero, la mayoría de las veces lo hacen porque no han podido cubrir esas vacantes", añadió Watson.

Jorge López, presidente del grupo de práctica de inmigración y movilidad global Littler Mendelson PC, afirmó que una tarifa de US$100.000 "frenará la competitividad estadounidense en el sector tecnológico y en todas las industrias".

Algunas empresas podrían considerar establecer operaciones fuera de EE.UU., aunque hacerlo puede ser un desafío en la práctica, añadió.

El debate sobre las visas H-1B ya había causado divisiones en el equipo y los partidarios de Trump, enfrentando a quienes estaban a favor de las visas con críticos, como el exestratega Steve Bannon.

Trump declaró a la prensa en la Casa Blanca en enero que comprende ambos lados del debate sobre las visas H-1B.

Cambios de postura

Getty Images Trump afirmó que Estados Unidos no puede tener "una migración abierta desde ningún país donde no podamos investigar y evaluar de forma segura y fiable a quienes buscan entrar".

El año pasado, mientras buscaba el apoyo de la industria tecnológica durante la campaña electoral, Trump prometió facilitar el proceso de atracción de talento, llegando incluso a proponer la residencia permanente para graduados universitarios.

"Se necesita una reserva de personal para trabajar en las empresas", declaró en el podcast All-In. "Hay que ser capaz de reclutar y retener a estas personas".

A principios de su primer mandato en 2017, Trump firmó una orden ejecutiva que aumentó el escrutinio de las solicitudes H-1B, buscando mejorar la detección del fraude.

Los rechazos alcanzaron un máximo histórico del 24% en el año fiscal 2018, en comparación con entre el 5% y el 8% con Barack Obama y entre el 2% y el 4% con Joe Biden.

En ese momento las empresas tecnológicas se opusieron.

BBC

