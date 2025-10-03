Getty Images Familiares de víctimas de un ataque israelí en Gaza el pasado 16 de septiembre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a Hamás un plazo para aceptar un plan de paz estadounidense para Gaza o "se desatará un infierno como nunca antes se ha visto".

Trump escribió en su plataforma Truth Social que se debe alcanzar un acuerdo antes de las 18:00 hora de Washington (22:00 GMT) del domingo.

El plan propone el cese inmediato de los combates y la liberación, en un plazo de 72 horas, de 20 rehenes israelíes vivos retenidos por Hamás, así como la entrega de los cuerpos de los rehenes que se cree que están muertos, a cambio de la liberación de cientos de palestinos detenidos por Israel.

Según algunas fuentes, mediadores árabes y turcos están presionando a Hamás para que dé una respuesta positiva a la propuesta, pero un alto cargo del grupo palestino afirmó que es probable que la rechacen.

"Si no se alcanza este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un infierno como nunca antes se ha visto contra Hamás. HABRÁ PAZ EN ORIENTE MEDIO, DE UNA FORMA U OTRA", escribió Trump en su publicación de Truth Social.

El plazo anunciado el viernes llega después de que Trump anunciara el martes que le daba a Hamás "de tres a cuatro días" para responder al plan de paz.

Los mediadores se han puesto en contacto con el jefe del ala militar de Hamás en Gaza, quien ha indicado que no está de acuerdo con el nuevo plan de alto el fuego estadounidense, según ha sabido la BBC.

Se cree que algunos líderes políticos de Hamás en Qatar están dispuestos a aceptarlo con ajustes, pero han visto limitada su influencia al no tener control sobre los rehenes retenidos por el grupo.

Otro obstáculo para algunos en Hamás es que el plan les exige entregar a todos los rehenes durante las primeras 72 horas del alto el fuego, cediendo así su única baza para negociar.

El plan de 20 puntos, acordado por Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y anunciado por ambos en la Casa Blanca el lunes, también establece que Hamás no tendrá ningún papel en el gobierno de Gaza y deja la puerta abierta a un eventual Estado palestino.

Sin embargo, Netanyahu reafirmó posteriormente su histórica oposición a este último punto, diciendo en una declaración en video poco después del anuncio: "No está escrito en el acuerdo. Dijimos que nos opondríamos firmemente a un Estado palestino".

El plan estipula que, una vez que ambas partes acepten la propuesta, "se enviará inmediatamente ayuda completa a la Franja de Gaza".

También describe un plan para la futura gobernanza de Gaza, indicando que un "comité palestino tecnocrático y apolítico" gobernará temporalmente "con la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición, llamado la Junta de la Paz", que, según se afirmó, estaría presidido por Trump.

Getty Images Israel ha matado a más de 60.000 personas en Gaza desde que empezó su ofensiva en 2023.

"Completar la tarea"

Los líderes europeos y de Medio Oriente han acogido con satisfacción la propuesta. La Autoridad Palestina (AP), que gobierna partes de Cisjordania ocupada por Israel, ha calificado los esfuerzos del presidente estadounidense de "sinceros y decididos".

Pakistán inicialmente expresó su apoyo al plan, pero el ministro de Asuntos Exteriores del país declaró posteriormente que los puntos anunciados no se ajustaban a un borrador elaborado por un grupo de países de mayoría musulmana, según informaron BBC Urdu y Reuters.

Trump ha declarado que si Hamás no acepta el plan, Israel contará con el respaldo de Estados Unidos para "completar la tarea de destruir la amenaza de Hamás".

Netanyahu también ha afirmado que Israel "completará la tarea" si Hamás rechaza el plan o no lo lleva a cabo.

El ejército israelí lanzó una campaña en Gaza en respuesta al ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel del 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.

Al menos 66.288 personas han muerto en ataques israelíes en Gaza desde entonces, según el Ministerio de Salud del territorio.

BBC

