Getty Images Larry Ellison, fotografiado en una reunión en la Oficina Oval a principios de este año, ha superado a Elon Musk en riqueza.

Larry Ellison, cofundador de Oracle y aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arrebató a Elon Musk su título como la persona más rica del mundo.

Según el índice de multimillonarios de Bloomberg, la fortuna de Ellison alcanzó los US$393.000 millones el miércoles por la mañana, superando así los US$385.000 millones de Musk.

Las acciones de Oracle subieron más de un 40% después de que la empresa de software para bases de datos presentara a los inversores unas perspectivas sorprendentemente positivas para su negocio de infraestructura en la nube y sus acuerdos en el ámbito de la inteligencia artificial.

Ellison, cuya fortuna está ligada al éxito de la empresa, ha ido acumulando su riqueza de forma constante durante las últimas cinco décadas.

Musk ostentó el título de la persona más rica del mundo durante casi un año.

El consejo de administración de Tesla propuso un plan de remuneración para él que podría alcanzar US$1 billón, si logra una serie de objetivos ambiciosos en la próxima década.

Sin embargo, las acciones de Tesla, la empresa más valiosa de Musk, han caído este año.

La compañía de vehículos eléctricos ha tenido que lidiar con la desconfianza de los inversores ante la reversión de las iniciativas para la electrificación del transporte por parte del gobierno de Trump, además de la reacción negativa de los consumidores ante la postura política de Musk.

Por otro lado, Oracle se ha beneficiado recientemente del creciente interés por la infraestructura de centros de datos.

En el informe de resultados trimestrales publicado el martes, la empresa proyectó que los ingresos de su división de servicios en la nube aumentarán un 77% este año, alcanzando los US$18.000 millones, con un crecimiento aún mayor previsto para los próximos años.

Oracle ha registrado un fuerte aumento en la demanda de sus centros de datos por parte de empresas de inteligencia artificial, lo que contribuyó a la considerable subida de sus acciones.

La directora ejecutiva, Safra Catz, declaró esta semana que la empresa firmó cuatro contratos multimillonarios con clientes durante el último trimestre y prevé cerrar varios acuerdos más en los próximos meses.

Un aliado de Trump que quiere comprar TikTok

Getty Images Larry Ellison acudió a la Casa Blanca recientemente, donde se anunció un gran plan de inversión en infraestructura para IA.

Ellison, de 81 años, cofundó Oracle en 1977 y alcanzó la fama en la década de 1990, convirtiéndose en una figura pública conocida tanto por su extravagante estilo de vida como por la empresa de bases de datos que le generó su fortuna.

Fue director ejecutivo de Oracle hasta 2014 y actualmente es presidente y director de tecnología de la compañía. Además, se ha posicionado como un aliado del presidente Trump.

Cuando el mandatario republicano regresó a la Casa Blanca en enero, Ellison apareció junto a Sam Altman de OpenAI y Masayoshi Son de SoftBank para anunciar un proyecto llamado Stargate, destinado a desarrollar la infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos.

Oracle también se ha postulado como posible comprador de TikTok, la aplicación propiedad de la empresa china ByteDance. TikTok podría ser prohibida en Estados Unidos si no se separa de ByteDance.

En enero, cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con que Musk comprara TikTok, Trump respondió: "Me gustaría que Larry también la comprara".

Las ambiciones de Ellison en el sector de los medios de comunicación van más allá de TikTok.

Financió la mayor parte de la oferta de US$8.000 millones que su hijo realizó para adquirir Paramount, propietaria de CBS y MTV.

Dicha operación, que involucró a Paramount y a la empresa de medios Skydance, controlada por su hijo David, se cerró el mes pasado.

Un multimillonario hecho a si mismo

Getty Images Las regatas son una de las aficiones de Larry Ellison.

La madre de Ellison, Florence Spellman, estaba soltera y con 19 años de edad cuando él nació.

Siendo un bebé de 9 meses, Ellison enfermó de neumonía y su madre decidió enviarlo a Chicago para que viviera con sus tíos, Lilian y Louis Ellison, quienes lo adoptaron.

Ellison tenía planes de convertirse en médico y se matriculó en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, pero abandonó los estudios en 1964.

Unos años después, se matriculó en la Universidad de Chicago, donde tampoco duró.

Finalmente, se mudó a California donde trabajó como programador de computadoras en varias empresas y, en 1977, fundó junto a dos socios una empresa llamada Software Development Laboratories (SDL), cuyo objetivo era prestar servicios de software a otras empresas.

Tras trabajar en un contrato con la Agencia Central de Inteligencia para crear una base de datos, Ellison y sus socios lanzaron en 1979 el programa Oracle, uno de los primeros programas de base de datos relacionales de uso comercial.

Rápidamente, el programa adquirió popularidad y en 1986, la empresa de Ellison -ahora rebautizada como Oracle- empezó a cotizarse en la bolsa. Un año más tarde, ya era la companía de manejo de bases de datos más grande del mundo.

A lo largo de su vida pública, Ellison ha sido conocido por su estilo de vida ostentoso en el que destaca la construcción de una villa valorada en US$200 millones en Palo Alto (California), así como la compra de la sexta isla más grande de Hawái.

