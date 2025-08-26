EPA Ismael "El mayo" Zambada fue uno de los hombres más buscados de México por años y uno de los fundadores del poderoso cartel de Sinaloa.

"Lo buscan por todos lados y el hombre no está ni escondido", canta una canción de Los Tucanes de Tijuana en honor a Ismael "El Mayo" Zambada.

El famoso narcotraficante de 77 años, uno de los tres fundadores y hasta hace un año el líder del cartel de Sinaloa, se declaró este lunes culpable del delito de narcotráfico en una corte de EE.UU.

Zambada, quien fue capturado en México en julio de 2024, también admitió haber sobornado a policías y políticos en su país.

Se trata del fin de la historia delictiva de quien fuera de los narcos más buscados del mundo, acusado de extorsión, corrupción, tráfico de estupefacientes y lavado de activos.

Y el epílogo de un símbolo de la industria –El Mayo, también conocido como "El hombre del sombrero"– que ha generado admiración, historias y un puñado de muertos y casos de corrupción tras cuatro décadas en el negocio.

El corrido tumbado de Los Tucanes, que tiene 10 millones de vistas en YouTube, continúa: "La ley quiere detenerlo, los contras quieren matarlo, pero nadie lo ha logrado, se les aparece el diablo".

Pero el mito de El Mayo, que probablemente siga siendo un mito cultural, ya no va a poder jactarse de su gran hazaña: que "nunca los habían arrestado". Y mucho menos, que se declarara culpable de narcotráfico.

Y se uniráen el destino al otro fundador y viejo aliado del cartel de Sinaloa, el Chapo, que fue sentenciado a cadena perpetua en 2019.

El juez Brian Cogan programó la audiencia de su sentencia para el 13 de enero de 2026. También dictó una enorme multa reparatoria de US$15.000 millones.

En una conferencia de prensa posterior al la audiencia judicial, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, dijo que esto era una "victoria histórica" para las autoridades de EE.UU.

Gobierno de México El mismo día de la detención de Ismael Zambada en 2024, también fue detenido Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán.

"’El Mayo' pasará el resto de su vida entre rejas. Morirá en una prisión federal de Estados Unidos, donde debe estar", señaló Bondi.

"’El Mayo era uno de los narcotraficantes más prolíficos y poderosos del mundo. Su socio era 'El Chapo'. Fueron cofundadores del Cartel de Sinaloa. Asesinaron brutalmente a múltiples personas e inundaron nuestro país con drogas. Su reinado de terror ha terminado", añadió.

De traficante a líder

La historia del Mayo, el ascenso de traficante raso a "capo de capos", como suelen bautizarlo, es una de pragmatismo, astucia y corrupción.

Después de un corto tiempo en el que fue repartidor de muebles en las calles de Culiacán, Zambada empezó en los años 70 como traficante en el cartel de Guadalajara, pionero en la industria comerciando opio, marihuana y, al final, cocaína.

Luego trabajó en el cartel de Juárez, primero como mando medio y después de líder, cada vez más cerca de Amado Carrillo, el llamado "Señor de los Cielos”. Desde ahí se cree que creó su red de contactos en Colombia, país donde hizo grandes amigos y socios productores de cocaína.

A medida que otros capos fueron muriendo o cayendo, Zambada se hizo más poderoso. Pocas veces tuvo problema con traicionar a un aliado.

Y si algo lo diferencia de los otros es que siempre mantuvo un perfil bajo. No hay casi imágenes de él.

Durante sus años de reinado se llegó a reportar se practicó cirugías para cambiar de apariencia. Que tenía muchas mujeres e hijos. Poco más.

Pasó décadas de un lado a otro entre las montañas del noroccidente de México. Era inusual que durmiera dos noches seguidas en el mismo sitio.

BBC Como era poco lo que se conocía se él, se le atribuían características físicas como que era muy corpulento.

El más empresario de los narcos

Uno de sus hijos, Vicente Zambada Niebla, fue detenido por las autoridades mexicanas en 2009. Su diario en la cárcel fue luego divulgado.

En él, y en el testimonio que dio a las autoridades estadounidenses, Zambada junior contó que su padre llegó a pagar un millón de dólares en sobornos al mes.

Que su red de complicidad incluía bancos y gobiernos. Que mantenía contacto con la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés).

El Mayo Zambada se hizo en mito porque ha sido de los narcos más preocupados en generar un vínculo con la comunidad.

Getty Images El otro gran capo del cartel de Sinaloa, El Chapo Guzmán, fue sentenciado a cadena perpetua en EE.UU. en 2019.

Ha sido un mecenas de El Álamo, su ranchería natal, y otros pueblos de la región de Sinaloa, financiando sus arreglos, obras y celebraciones.

Y si era de los que menos protagonismo y más arraigo social tenía, El Mayo también era el narco que menos traficaba, porque su gran contribución a la operación del Cartel de Sinaloa, más que la exportación de estupefacientes, fue crear una rama comercial para el lavado de dinero gestionado por mujeres de su familia.

Se reporta que llegó a lavar miles de millones de dólares. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos le atribuye la propiedad de importantes empresas de construcción, leche y servicios.

Por eso era el más cercano a la política, a la cultura y a las autoridades mexicanas.

También era el que más información puede dar sobre el rol del mundo legal en la inmensa industria del narcotráfico.

Getty Images Las autoridades estadounidenses acusan a Joaquín Guzmán López de dirigir un grupo que producía miles de kilos de droga.

Captura y juicio

Pero si la vida de Zambada estuvo marcada por el mito y la leyenda, su captura, ocurrida el 25 de julio de 2024, tuvo tintes hollywoodenses.

De acuerdo al reporte de las autoridades estadounidenses, Zambada se presentó ese día junto al hijo de su antiguo socio El Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, ante las autoridades federales estadounidenses.

Era una historia extraña: el hombre más buscado de México hasta ese momento se presentaban a las autoridades de EE.UU.

Después se supo que Guzmán López había engañado al "Mayo" Zambada para que se subiera a un avión en México y cruzaran la frontera para "visitar unos proyectos inmobiliarios".

Una vez en EE.UU., el hijo del "Chapo" lo entregó a las autoridades. En ese momento se ofrecían US$15 millones de recompensa por Zambada.

Por supuesto, la captura del capo sacudió la estructura del cartel de Sinaloa. Se estima que hasta el momento, debido a la lucha de poder dentro de la organización, unas 2.000 personas han muerto de forma violenta.

Ya bajo la custodia de EE.UU., en un principio el "Mayo" se negaba a aceptar los cargos. Señalaba que había sido llevado en contra de su voluntad a EE.UU.

Sin embargo en los últimos días se presentó un cambio importante: la parte acusatoria decidió no pedir la pena de muerte por los delitos de Zambada.

Entonces vino la declaración de culpabilidad de este lunes.

Sin embargo, el abogado de Zambada, Frank Pérez, dijo a los reporteros al salir de la audiencia que su cliente no estaba cooperando con las autoridades estadounidenses y que "para nada" pretende incriminar a alguien.

Señaló que la referencia que hizo a autoridades sobornadas ya ha sido materia de otros procesos de narcotraficantes: "Todo eso que dijo ya está en otros juicios, solo dijo lo que era necesario. Él no va a hablar de nadie", dijo Pérez a los reporteros.

"La información de 'El Mayo' Zambada se queda con 'El Mayo' Zambada", añadió.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más