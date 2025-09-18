Getty Images

Donald Trump anunció que planea designar al movimiento Antifa en Estados Unidos como una "organización terrorista".

El presidente estadounidense hizo el anuncio en su plataforma Truth Social el jueves describiendo a Antifa como un "DESASTRE ENFERMO Y PELIGROSO DE LA IZQUIERDA RADICAL".

También afirmó que "recomendará enfáticamente" que se investigue a quienes financian al movimiento.

Antifa, que es una abreviatura de "antifascistas", es un término general para grupos activistas de extrema izquierda y no constituye una entidad única. Generalmente se le identifica más como un movimiento poco definido, sin líderes, formado por manifestantes y activistas

El anuncio de Trump surge después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Y aunque no se ha presentado evidencia que vincule con algún grupo al sospechoso del asesinato, Tyler Robinson, tanto Trump como altos funcionarios de su gobierno han culpado repetidamente a grupos de izquierda de crear un clima de hostilidad hacia los conservadores antes del asesinato de Kirk.

Los críticos afirman que Trump está utilizando el asesinato de Kirk como pretexto para reprimir a sus opositores políticos.

Y algunos académicos y expertos argumentan que la medida anunciada por Trump de designar a un grupo o movimiento doméstico como organización terrorista carece de fundamento legal y violaría la Primera Enmieda de la Constitución que protege la libertad de expresión.

Pero ¿qué es Antifa y a quién representan?

¿A qué se oponen?

Neonazis, neofascismo, supremacistas blancos y racismo, y más recientemente, a la extrema derecha y a lo que consideran como "un autoritarismo creciente" en la administración de Donald Trump.

El objetivo de Antifa es impedir que esos grupos tengan una plataforma para promover sus ideas, argumentando que la manifestación pública de esas ideas conduce a ataques contra personas marginadas, incluyendo minorías raciales, mujeres y miembros de la comunidad LGBTQ+.

"El argumento es que el antifascismo militante es inherentemente autodefensa debido a la violencia históricamente documentada que ejercen los fascistas, especialmente contra las personas marginadas", dice Mark Bray, autor de "Antifa: El Manual Antifascista" y profesor de historia en la Universidad de Rutgers.

Aunque el grupo en ocasiones se cataloga como una organización de izquierda o de extrema izquierda, sus miembros se han focalizado en luchar contra la ideología de extrema derecha, más que en promover iniciativas que representen a un sector determinado del sistema político.

A diferencia de los movimientos o los partidos de izquierda convencionales, el grupo no busca conseguir cuotas de poder ganando elecciones o influyendo en la aprobación de leyes en el Congreso.

Con un fuerte discurso anticapitalista, sus tácticas han sido relacionadas con las de grupos anarquistas, más que con la izquierda tradicional.

¿Cómo se originaron?

Algunos grupos Antifa datan los orígenes de su movimiento en las luchas contra los fascistas europeos en las décadas de 1920 y 1930.

Mark Bray afirma que el Antifa estadounidense moderno comenzó en la década de 1980 con un grupo llamado Acción Antirracista. Sus miembros se enfrentaron a skinheads neonazis en conciertos punk en el Medio Oeste estadounidense y otros lugares.

Pero a principios de la década de 2000 el movimiento casi desapareció por completo en Estados Unidos. Sólo experimentó un auge de interés con el ascenso de Donald Trump y su primera elección en 2016.

Desde entonces, los activistas de Antifa se han enfrentado habitualmente con manifestantes de extrema derecha y la policía, tanto en acaloradas discusiones en línea como en violentas protestas por todo Estados Unidos, como el violento enfrentamiento con nacionalistas blancos en Charlottesville en 2017 y las protestas tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis en 2020.

Getty Images El movimiento experimentó un auge de interés con el ascenso de Donald Trump y su primera elección en 2016.

¿Cuáles son sus tácticas?

Antifa no reniega sobre el uso de la violencia como un método válido para protestar en las calles, incluyendo la destrucción de propiedad privada y, en ocasiones, la violencia física contra sus opositores.

Como el movimiento busca interrumpir eventos de la extrema derecha y a sus oradores, emplean diversas tácticas, como gritar, corear y formar cadenas humanas para bloquear a los manifestantes de derecha.

En internet sus tácticas incluyen monitorear a la extrema derecha en redes sociales y también divulgar información personal sobre sus opositores.

Los grupos Antifa también utilizan formas más tradicionales de organización comunitaria, como manifestaciones y marchas de protesta. Las facciones más extremistas portan armas como gas pimienta, cuchillos, ladrillos y cadenas, y no descartan la violencia.

Los críticos del movimiento afirman que lo que distingue a Antifa de la izquierda convencional es la disposición de algunos activistas a usar la violencia para promover su causa.

Los simpatizantes de Antifa, a su vez, afirman que el uso de la fuerza es en defensa propia o para defender a sus comunidades.

¿Una organización terrorista?

No está claro cómo la administración etiquetaría como organización terrorista lo que, en efecto, es un movimiento descentralizado y sin una estructura de liderazgo o jerarquía clara, y la Casa Blanca no ha ofrecido más detalles.

Además, el movimiento es una entidad nacional y, como tal, no es candidata a ser incluida en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado.

En esta lista están incluidas organizaciones extremistas como Estado Islámico y Al Qaeda y este año se incluyó también a varias bandas, pandillas y carteles de drogas latinoamericanos.

La designación de "organización terrorista" es importante porque, en parte, permite al Departamento de Justicia procesar a quienes brindan apoyo material a las entidades incluidas en ella, incluso si dicho apoyo no resulta en violencia.

Trump inicialmente planteó la idea de designar a Antifa organización terrorista en 2020, en medio de las violentas protestas a nivel nacional tras la muerte de George Floyd.

En aquel momento, expertos legales afirmaron que tal medida carecía de fundamento legal, sería difícil de implementar y planteaba inquietudes sobre la libertad de expresión (protegida en la Primera Enmienda de la Constitución), dado que adherirse a una ideología generalmente no se considera un delito.

"No existe ninguna autoridad legal para hacerlo, y si se aprobara (una ley de terrorismo doméstico), se enfrentaría a serias impugnaciones de la Primera Enmienda", le dijo al New York Times Mary B. McCord, exdirectora de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.

"Pero, actualmente, la única autoridad antiterrorista (en EE.UU) es para las organizaciones terroristas extranjeras", agregó.

También en 2020 el entonces director del FBI durante la administración de Trump, Christopher Wray, dijo en su testimonio que Antifa era "una ideología o un movimiento, no una organización" y como tal carecía de la estructura jerárquica que normalmente le permitiría ser designada como grupo terrorista por el gobierno federal.

BBC

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más